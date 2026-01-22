 / POLITICA

Biella scende in piazza per la libertà del popolo iraniano

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra aderiscono e invitano a partecipare al flash mob di sabato 24 gennaio, alle 11, in Piazza Santa Marta a Biella, in solidarietà con il popolo iraniano. 

Da settimane in Iran è in corso una rivolta popolare contro il regime autoritario e repressivo che colpisce chiunque rivendichi diritti, giustizia sociale e libertà. Le notizie che arrivano sono sempre più drammatiche e impongono una presa di posizione chiara e inequivocabile: siamo dalla parte di chi protesta, di chi sciopera, di chi rischia o ha perso la vita per sottrarsi a un sistema fondato sulla paura e sulla morte. 

Gli arresti e le migliaia di vittime che si contano in questi giorni sono l’ennesima dimostrazione di un potere che si regge solo sulla violenza. Chiediamo al governo italiano e all’Unione Europea di assumere una posizione netta e coerente nella difesa dei diritti umani, attraverso iniziative diplomatiche e misure mirate nei confronti del regime iraniano, lavorando per una transizione pacifica e democratica e rifuggendo qualsiasi intervento militare straniero. 

Per questo saremo insieme in piazza per la libertà del popolo iraniano e invitiamo tutti i cittadini e le cittadine biellesi ad unirsi a noi”.

Corrado Cossu, segretario provinciale Sinistra Italiana Avs
Elisa Francese, segretaria provinciale Partito Democratico
Giuseppe Paschetto, responsabile provinciale Movimento 5 Stelle
Mauro Trombin, coportavoce regionale Europa Verde, Avs

Lettera firmata

