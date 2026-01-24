Benna, il Comune: "Scuole punto di riferimento importante"

Per il Comune di Benna le scuole rappresentano un punto di riferimento importante per la crescita educativa e sociale dei più piccoli e all’interno della Comunità.

L’offerta formativa ed educativa è ampia e diversificata, pensata per valorizzare le potenzialità di ciascun bambino e favorire lo sviluppo delle competenze cognitive, relazionali ed emotive. Le attività didattiche sono arricchite da numerosi progetti, laboratori e uscite didattiche che permettono agli alunni di imparare attraverso l’esperienza diretta e il contatto con il territorio.

Oltre ai progetti d’istituto, vengono proposte diverse attività specifiche sui singoli plessi, come grafomotricità in particolare per le classi I e II della Primaria, oltre agli incontri specifici sugli sport (yoga, rugby, pallavolo, karate, calcio) e il progetto di motoria in collaborazione con la Easy tennis e la Bocciofila San Secondo Bennese ed ancora i laboratori sulle emozioni e il progetto internazionale di Living Peace, percorso di educazione per la pace che unisce oltre 1700 scuole in tutto il mondo. Il progetto di educazione civica dedicato in particolare alla classe V prevede la creazione di un consiglio comunale dei ragazzi.

La settimana scorsa, presso la Scuola Primaria ha preso il via anche il progetto Minecraft-Mathparty, intervento di potenziamento di matematica gratuito che prevede 8 incontri il sabato mattina, attraverso un approccio pratico ed esperienziale con giochi matematici, coding, attività quotidiane basate sulla matematica. A fine anno scolastico, invece, si terrà il corso di potenziamento di italiano, della durata complessiva di 30 ore e anch’esso gratuito.

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, oltre al progetto di continuità in collaborazione con le prime classi della Primaria con incontri, uscite ed attività condivise, ha preso il via il nuovo progetto in collaborazione con la biblioteca e il Comitato di Gemellaggio, quest’anno legato alla biodiversità e al mondo delle api; con l’intervento degli studenti del Liceo di Scienze Umane è ripartito il progetto “Piccoli Lord” che prevede giochi ed attività in lingua inglese, mentre il progetto “Battiti ed emozioni” prevede dei laboratori sonori e musicali legati alle emozioni. Nella bella stagione sono in programma alcune passeggiate alla scoperta del paese con la Consigliera Comunale e walking leader Micaela Orso, e le attività con la Bocciofila San Secondo Bennese.

In primavera, su entrambi i plessi riprenderà “A scuola con Cloud”, ovvero il progetto di pet therapy, avviato due anni fa in maniera sperimentale e rivelatosi molto valido sia per i risvolti sociali sia emotivi.

Entrambi i plessi della Scuola dell’Infanzia e della Primaria sono realtà a dimensione di bambino, dove ogni alunno è seguito con attenzione e cura, in ambienti sereni, accoglienti e stimolanti, con ampi spazi interni ed esterni ideali per attività educative, motorie e ricreative, favorendo il benessere e la socializzazione dei bambini. Alcuni anni fa negli spazi esterni di entrambe le scuole, sono state create le aule verdi con specifici arredi per poter svolgere lezioni e attività all’aperto.

Un elemento distintivo delle scuole di Benna è la forte collaborazione con le associazioni del paese e il Comune che contribuiscono attivamente alla vita scolastica, promuovendo iniziative culturali, sportive e sociali, rendendo la scuola un luogo aperto, vivo e integrato nella Comunità.

Importante anche l’offerta dei servizi para scolastici offerti dal Comune: pre scuola e post scuola dal lunedì al venerdì, laboratori didattici gratuiti per le classi della Primaria che non frequentano a tempo pieno, mensa e scuolabus.

Le scuole del Comune di Benna si configurano così come ambienti educativi di qualità, capaci di unire attenzione alla persona, innovazione didattica e radicamento nel territorio.