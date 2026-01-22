Snow Vertikal Chamois, iscrizioni quasi al completo: ultimi pettorali disponibili

Manca poco alla chiusura delle iscrizioni e sono ormai pochissimi i posti disponibili per la terza edizione dello Snow Vertikal Chamois, in programma sabato 24 gennaio. L’evento si svolgerà a Chamois, uno dei borghi più suggestivi della Valle d’Aosta, e rappresenta ormai un appuntamento consolidato del calendario invernale della corsa in montagna.

La gara nasce dalla passione degli organizzatori e dal forte legame con il territorio, con l’obiettivo di valorizzare l’ambiente alpino anche attraverso una proposta sportiva alternativa allo sci. Una competizione resa ancora più affascinante dalla partenza al tramonto e dall’arrivo panoramico, che regala agli atleti una vista spettacolare sul Cervino.

Il tracciato misura 4 chilometri con 700 metri di dislivello positivo, dalla piazza di Chamois al santuario di Clavalité, lungo le piste da sci. Gli atleti affronteranno la salita con l’ausilio di frontali e ramponcini, in condizioni tipicamente invernali.

L’organizzazione è affidata all’ASD Trailored4you, guidata da Lisa Borzani e Paolo Pajaro, che nelle scorse edizioni hanno garantito un evento curato e partecipato. Nel 2024 si erano imposti Massimo Farcoz e Luisa Rocchia, mentre nel 2025 le vittorie erano andate a Dennis Brunod e Patrizia Mutti.

Confermata anche la gara a coppie, che dopo l’introduzione delle coppie miste – vinte lo scorso anno da Charlotte Bonin e Matteo Chatrian

Con un numero limitato di pettorali e iscrizioni ormai in fase di chiusura, lo Snow Vertikal Chamois si prepara a regalare ancora una volta una serata di grande sport e spettacolo in un contesto ambientale di assoluto prestigio.