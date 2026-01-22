Cerimonia del Giorno della Memoria, il programma del 27 gennaio

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, istituito con Legge 20 luglio 2000 n. 211, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Nell’occasione, la Prefettura di Biella ha promosso e coordinato una giornata commemorativa che prenderà avvio alle ore 10.00 con la deposizione di una corona d’alloro innanzi alla stele in memoria delle vittime della Shoah nel quartiere “Piazzo” della città di Biella; proseguirà, in collaborazione con la Comunità Ebraica di VercelliBiella-Novara-Verbano Cusio Ossola, l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese, in Valsesia, con una cerimonia che si terrà presso Palazzo Gromo Losa con inizio alle ore 10.30, quale momento di riflessione per diffondere tra i giovani la memoria di quei tragici eventi.

La celebrazione avverrà alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose. La cerimonia si aprirà con l’intervento del Prof. Enrico Pagano, Direttore dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, che eseguirà una presentazione di immagini accompagnata da alcuni brani musicali eseguiti dall’Accademia Perosi; seguiranno gli interventi di Pietro Eitan Greppi e Rossella Treves, rispettivamente Responsabile per la sicurezza per la Comunità Ebraica della Sezione di Biella e Presidente della Comunità Ebraica, del Vescovo di Biella Mons. Roberto Farinella.

Il Presidente Colombo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella dara’ lettura dei nominativi degli studenti che hanno eseguito i migliori lavori per il concorso “Shoah memoria e futuro”, il cui relativo bando di concorso è stato promosso quale Prefettura di Biella Ufficio Territoriale del Governo percorso di valorizzazione formativa degli studenti biellesi per commemorare l’81° anniversario dalla liberazione del campo di Auschwitz- Birkenau.

La cerimonia si concluderà con l’intervento del Prefetto di Biella, Elena Scalfaro