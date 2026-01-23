Al Bona la presentazione dei corsi serali

Mercoledì 28 gennaio 2026, presso l’Istituto “Eugenio Bona” di Biella, alle ore 20.30 si terrà la presentazione ufficiale dei corsi serali per il nuovo anno scolastico 2026/2027.

Durante l’incontro verranno illustrate:

- le modalità di fruizione dei percorsi formativi;

- gli indirizzi attivi presso il nostro Istituto;

- gli orari delle lezioni, pensati per conciliare studio, lavoro e vita familiare;

- le discipline previste nei diversi piani di studio.

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che desiderano ricevere informazioni utili per valutare una possibile iscrizione: lavoratori che vogliono ampliare le proprie competenze, persone che in passato hanno dovuto interrompere il percorso scolastico, adulti con impegni familiari e giovani che nei corsi diurni non hanno trovato la giusta motivazione o un ambiente adatto alle proprie esigenze.

I corsi serali rappresentano un’opportunità concreta per rimettersi in gioco, costruire nuove prospettive professionali e personali, e riscoprire il valore dello studio come strumento di crescita e autonomia. Perché non è mai troppo tardi per imparare, e ogni traguardo inizia da una scelta coraggiosa.

Lo studio serale è un percorso che accoglie, sostiene e valorizza: una scuola che si adatta alla vita reale, non il contrario.

Sarà un piacere accogliere tutti gli interessati e accompagnarli nella scoperta di un’offerta formativa pensata per essere davvero inclusiva, flessibile e orientata al futuro.