Festa di Sant’Antonio Abate: tradizione, fede e sfilata nel cuore di Vigliano

Vigliano Biellese si prepara a celebrare la tradizionale Festa di Sant’Antonio Abate, un appuntamento molto sentito che unisce fede, storia e tradizione popolare, tra cavalli, carrozze, trattori e automezzi in una suggestiva sfilata accompagnata dalla musica.

Il programma della giornata di domenica 25 gennaio prenderà il via alle ore 8:30 con il ritrovo dei partecipanti. Trattori e automezzi si incontreranno presso il piazzale del Penny Market in Via Milano, di fronte al Bar Mille Voglie, mentre cavalli e carrozze si raduneranno presso l’area dell’abitazione del Priore Orietta Merlin. Qui verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti, gentilmente ospitato presso la stessa abitazione del Priore (seguendo la segnaletica dell’Impresa Merlin Costruzioni).

Alle ore 9:30 è prevista la partenza della sfilata, che attraverserà le principali vie del paese: Via Milano (Parcheggio Penny), Via Libertà, Via Quintino Sella, Via Lungo Cervo, Via Canuengo, Via Cascine, Via Marconi, Via Milano, Via F. Comotto, Corso Avilianum, fino a Piazza Mercato. Il corteo sarà accompagnato dalla Banda Musicale di Valdengo, che renderà il percorso ancora più solenne e coinvolgente.

L’arrivo è previsto alle ore 10:30 in Largo Stazione (Piazza Mercato), dove si svolgerà la benedizione di cavalli, carrozze, trattori e automezzi, momento centrale della celebrazione in onore di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali e del mondo rurale. A seguire, verrà offerto il tradizionale Vin Brulé.

Alle ore 11:00 si terrà la Santa Messa presso la Chiesa di Santa Marta Assunta, celebrata in onore di Sant’Antonio Abate e dei Soci defunti, presieduta dal parroco don Luca Murdaca.

Clicca sull'immagine qui sotto e sfoglia il volantino dell'evento

La giornata proseguirà alle ore 12:30 con il pranzo sociale, servito da “Cà ’d Gamba”, presso la sede dell’Associazione Carrettieri di Vigliano Biellese, in Via per Chiavazza 32. Le adesioni al pranzo dovranno pervenire entro mercoledì 21 gennaio 2026 contattando i referenti indicati dal Comitato organizzatore: Gugliotta Alessandro – Tel. 015 811516; Gugliotta Federico – Cell. 335 5608672; Brondani Igor – Cell. 328 6766994; Lanari Yoselito – Cell. 335 7815944; Merlin Sergio – Tel. 015 511309; Merlin Orietta – Cell. 339 8019306; Chiocchetti Filippo – Cell. 335 7043639.

Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone, animali e cose, prima, durante e dopo la sfilata.