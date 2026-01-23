Valdilana, lavori di manutenzione alla galleria Berchelle: cambia la viabilità

Nuovi lavori all'orizzonte nel comune di Valdilana. Come riportato da ANAS, avrà inizio l'opera di manutenzione della Galleria Berchelle. Per questo la SS232var “Cossato – Valle Mosso” sarà chiusa al traffico a monte della galleria Volpe – svincolo Lessona / Cossato Ponte Guelpa. Lo comunica l'amministrazione comunale di Valdilana sui propri canali social. Questa misura sarà in vigore dalle 14 di giovedì 22 gennaio fino alle 17 di giovedì 19 febbraio.

“Si avvisa inoltre che i tecnici comunali saranno al lavoro per adeguare la programmazione dell’impianto semaforico in frazione Campore, al fine di gestire il maggiore flusso di traffico – sottolinea il Comune - Si ringraziano i cittadini per la collaborazione”.