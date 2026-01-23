Oggetti rubati ritrovati a Cossato e Pralungo

Un ritrovamento insolito ha attirato l’attenzione di un cittadino che ha subito allertato le forze dell'ordine.

È successo nelle scorse ore nel comune di Cossato: stando alle informazioni raccolte, sono stati rinvenuti in un prato della zona diversi oggetti che, con ogni probabilità, risultano essere il provento di un furto avvenuto in passato sul territorio. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno avviato gli accertamenti del caso e recuperato la refurtiva.

I beni sono stati repertati e successivamente restituiti al legittimo proprietario. Mancherebbero all'appello, però, due orologi. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Un simile episodio si è verificato anche a Pralungo: anche in questo caso sono stati riconsegnati gli averi sottratti da un'abitazione della zona.