Biella, flash mob al Pronto Soccorso. CGIL: “Chiediamo equità nelle indennità”

Anche a Biella avrà luogo il flash mob per l'indennità di Pronto Soccorso in programma in tutto il Piemonte. Sarà all'Ospedale degli Infermi di Ponderano, dalle 10 alle 11. In campo le sigle sindacali di CGIL e UIL, promotori dell'iniziativa.

“Chiediamo alla Regione di rivedere l'accordo sull'indennità di disagio sottoscritto a inizio gennaio tra l'Assessorato alla Sanità e le organizzazioni sindacali presenti – sottolinea Cristina Martiner, responsabile della funzione pubblica per la Cgil di Biella - La questione è come ripartire equamente gli oltre 48 milioni di euro di fondi ministeriali per le annualità 2024, 2025 e 2026”.

Di questo contributo, come riportato da CGIL, 480mila euro sono andati agli operatori di Biella: nello specifico, a 45 infermieri, 19 operatori socio-sanitari e 30 tecnici di radiologia. “Crediamo che ci sia una disparità nella distribuzione delle indennità in quanto il disagio è identico per tutte le figure professionali che operano all'interno del Pronto Soccorso– spiega Martiner – Da qui la richiesta alla Regione di mettere le risorse mancanti. Occorre un'equiparazione per tutto il personale impiegato in questi presidi”.