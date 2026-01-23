Accademia Perosi: ultimi posti per “Allegro Vivace!” Alcune date sono già sold out

Prenotate ora per garantire alla vostra classe un’esperienza musicale unica e coinvolgente. Alcune date sono già sold out.

Allegro Vivace! è il progetto della Fondazione Accademia Perosi pensato per accompagnare bambine e bambini, ragazze e ragazzi alla scoperta della musica classica attraverso un’esperienza viva, costruita in dialogo con la scuola.

Dal 9 al 13 febbraio 2026, l’Auditorium di Palazzo Gromo Losa accoglierà le classi in spettacoli-laboratorio di circa 60 minuti.

L’elevato interesse delle scuole ha già portato al tutto esaurito per alcune date, confermando il valore educativo e l’apprezzamento del progetto. Restano ancora alcune disponibilità per partecipare con la propria classe.

È inoltre possibile integrare concerto e visita alla mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, costruendo una giornata interdisciplinare in cui musica e arti visive dialogano in modo attivo.

Consulta le date ancora disponibili e prenota la partecipazione della tua classe compilando il modulo online sul sito della Fondazione Accademia Perosi.

Un’occasione preziosa per vivere la musica dal vivo come esperienza formativa e condivisa.

Biglietto: ingresso gratuito per studenti e docenti/accompagnatori.

Contatti

Telefono: +39 015 29040

Indirizzo: C.so del Piazzo 24 - 13900 Biella - IT