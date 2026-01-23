Tollegno, ecco la fontanella del parco giochi di piazza Alpini d’Italia

Sono terminati in questi giorni i lavori per l’installazione di una nuova fontana pubblica nei pressi del parco giochi di piazza Alpini d’Italia, a Tollegno. È uno degli spazi più frequentati e vissuti del paese, in particolare da famiglie e bambini.

L’intervento rientra in un più ampio percorso di cura e miglioramento degli spazi pubblici comunali con la realizzazione di una fontana moderna e funzionale, dotata di abbeveratoio per i cani, con adeguato allacciamento alla rete idrica e un sistema di raccolta e smaltimento delle acque, oltre alla sistemazione dell’area circostante con materiali coerenti con il contesto esistente. I lavori hanno compreso la riqualificazione della pavimentazione e la sistemazione delle superfici adiacenti, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio ordinato, sicuro e decoroso, capace di integrarsi armonicamente con il parco giochi e l’area verde circostante.

“Si tratta di un intervento semplice ma significativo – sottolinea l’amministrazione comunale – che risponde a un’esigenza concreta e contribuisce a rendere più accoglienti e funzionali i luoghi della socialità quotidiana, soprattutto in un’area molto frequentata da bambini e famiglie”.