Tante cose da fare a Biella oggi 21 settembre

Domenica 21 settembre

- Massazza, Massazza è in festa festa patronale, pranzo itinerante

- Cossato, Pedalata ecologica per le vie, partenza da piazza Croce Rossa alle 14,45

- Biella, Opificiodellarte, Il Crogiuolo, testo di Arthur Miller ore 21

- Cerrione, "Campionato Regionale Cronometro a Coppie Acsi a Cerrione". Il percorso, lungo 23 km, si snoda tra i comuni di Cerrione, Salussola, le frazioni di Vergnasco e Magnonevolo, partenza dalle ore 10:00 (una coppia ogni 3 minuti) davanti al municipio di Cerrione.

- Quaregna Cerreto, Campo Sportivo e Piazza Lucio Dalla si svolgerà la seconda edizione della Giornata dello Sport e del Benessere organizzata dalla Pro Loco AQuaregna e patrocinata dal Comune di Quaregna Cerreto. In mattinata alle 11 sarà anche possibile fare una passeggiata ludico motoria sul territorio comunale. La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 18 e sarà possibile pranzare presso il Salone Polivalente a cura della Proloco previa prenotazione. Nel caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

- Santuario San Giovanni d'Andorno, Festival del Disegno

- Vigliano, l'Associazione Nuova ACAV, la Parrocchia di Santa Maria Assunta, il Gruppo Amici di San Michele, con il patrocinio ed il sostegno economico del Comune presentano "San Michele in festa"

- Mongrando, Storie di Piazza

- Biella, Giornata Mondiale Alzheimer, dalle 15 alle 18, al centro Mente Locale in via Antonio Gramsci 29

- Muzzano, frazione Bagneri, dalle 10 FESTA DELLA MADONNA DEL PIUMIN, DA 25 ANNI A BAGNERI

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, dalle 10 Le Mostre di Fatti ad Arte | Arte e Ecologia: sul filo di lana Claudy Jongstra a cura di Claudia Buccellato

- Piedicavallo, Polenta con la Pro Loco

- Bagneri, festa Madonna del Piumin

- Viverone, Biella Motor Day

- Santuario di San Giovanni d'Andorno, "Equinozio nel Bosco"

- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22, dalle 11 Yoga & Arpa dal vivo

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, dalle 10 Le Mostre di Fatti ad Arte | Who in the world am I? Silvia Levenson a cura di Irene Finiguerra

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, dalle 10 Le Mostre di Fatti ad Arte | La natura diventa design di e a cura di Francesco Maria Messina

- Castello di Montecavallo - via per Chiavazza 30, Vigliano Biellese (BI), dalle 10 Agrotech - Vino e biodiversità

- Veglio, Su per Veglio Trail

- Biella, inaugurazione della mostra "Arte, donna e natura in dialogo" dell'associazione Centro Incontro Cossato.

- Biella, Giardini Zumaglini, dalle 9 Grande Festa dei bambini

- Visite guidate a Oropa dalle 11

- Oropa, Giardino Botanico, dalle 15,30 Visita guidata all'Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa

- Pollone, piazza Delleani, dalle 18,15 La Temeraria, Luciana Frassati Gawronska - Un romanzo del novecento

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, Alpe Moncerchio, dalle 9 Domeniche in Alpeggio

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 9 Bike clinc in Oasi Zegna

- Bielmonte, Oasi Zegna, dalle 7 ALL-ENDURO

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 7 Il Cammino di Ermenegildo- Le tre tappe

- Pray, Pray in vetrina, dalle 9 alle 18,30 hobbisti in piazza

- Tavigliano, Ronda delle Cascine

- Miagliano, La fabbrica sotterranea, visita guidata allo sgrigliatore lungo la roggia ore 15

- Portula, 13° Portula e Motori

- Ponderano, Insieme si può dalle 14,30 al polivalente