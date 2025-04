Tante cose da fare a Biella il we del 25, 26 e 27 aprile

Venerdì 25 aprile

- Candelo, culturalmente ore 17,30 inaugura mostra fotografica "Immagini dai nostri Soci" in sede.

- Cavaglià, alle ore 21.00, il Salone Polivalente di Cavaglià ospiterà l'evento musicale “Giù la Maschera!”: un concerto della Filarmonica di Cavaglià in collaborazione con il Comune.

- Sandigliano, 25 Aprile

- Vigliano, 10,30 Santa Messa nella chiesa di Santa Maria dell'Assunta seguirà posa della corona in viale della Rimembranza, davanti al municipio e in piazza Roma

- Biella, Campionato Regionale di Pattinaggio artistico al Palapajetta

- Tollegno, 25 Aprile

- Verrone, 9° Camminata tra Castello e Cascine, partenza ore 18, ci sono 2 percorsi uno breve di 6 km e uno lungo di 9,5km. A organizzare l'evento è la pro loco di Verrone e il GSD di Verrone con la collaborazione del Comune di Verrone.

- Gaglianico, 25 Aprile

- Biella, dalle 18, concertone della Liberazione, in piazza del Monte (in caso di pioggia, allo spazio Hydro), suoneranno i Dedalus con Riccardo Ruggeri, Riccardo Poma e Alessandro Venturin, il Coro delle mondine di Novi, le Canta fino a dieci, Le Ossa e Alvaro.

- Cossato, 25 Aprile, 10,30 ritrovo in piazza Angiono, interventi, consegna riconoscimento ai sindaci di Cossato dal dopoguerra a oggi, deposizione corona alloro

- Cavaglià, 25 Aprile, 9,45 ritrovo, interventi vari, 10,30 Santa Messa monumento ai Caduti

- Brusnengo il 25 aprile, storie di Piazza

- Ponderano, 25 aprile, 9,15 ritrovo al palazzo comunale, benedizione corone, deposizione presso il monumento ai Caduti

- Biella Cossila San Grato, 25 Aprile 11, Santa Messa, 11,40 deposizione corona monumento Caduti

- Biella Favaro 25 Aprile 10,15 benedizione monumento ai Caduti

- Biella, piazza San Cassiano, Pedali di Resistenza. Si tratta di un percorso ciclistico fuoristrada di 55 chilometri per Mtb-Gravel-EBike, che si terrà venerdì 25 aprile, sulle strade dei partigiani in valle Elvo, con ritrovo a Biella in piazza San Cassiano alle ore 8, partenza alle 8.30, transito a Donato Lace alle 11, ristoro a Sala Biellese alle 12.30 e rientro a Biella previsto per le ore 15. Durante le soste lungo il percorso si ascolteranno le tracce audio dei podcast La Resistenza in bicicletta. Storie di pedalate partigiane, a cura di Alberto Lovatto ed Enrico Strobino e Radio Libertà di Alberto Lovatto. Offerta libera in favore dei progetti culturali della Casa della Resistenza di Sala Biellese.

- Valdilana, 25 Aprile cerimonia al monumento di Margosio alle 9,30 con i saluti del sindaco Mario Carli e consegna pergamena e ringraziamento ai sindaci emeriti delle 4 ex municipalità di Valdilana

- Oropa, Visite guidate al Santuario dalle 11, e dalle 15 Salita alla cupola della Basilica Superiore

- Mosso, Mosso Vertical San Bernardo 2025, L’ associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca – Sezione podistica Biella Running (VC048) in collaborazione con la Pro Loco di Mosso organizza l’8° edizione del MOSSO VERTICAL. La gara si svolge su un percorso prevalentemente in salita nel territorio del Comune di Valdilana, località Mosso. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza. GARA Mosso Vertical San Bernardo 800 D+: gara competitiva in salita di 6,0 km e 800 mt D+; CAMMINATA a cura della Pro Loco di Mosso Mosso Vertical camminata: camminata ludico motoria in salita di 6,0 km e 800 mt D+ . Il ritrovo è fissato alle ore 08.30 in Piazza Italia a Mosso (Valdilana, BI). Gli orari e i luoghi di partenza sono i seguenti: Mosso Vertical San Bernardo 800 D+: ore 10.00, piazzetta delle granaglie nel centro storico, Mosso (Valdilana, BI) Mosso Vertical camminata: ore 10.05, piazzetta delle granaglie nel centro storico, Mosso (Valdilana, BI)

Sabato 26 aprile

- Cossato, concerto con il coro La Speranza dalle 21 in parrocchia

- Cavaglià, Golf Club eventi

- Oropa, Salita alla cupola della Basilica Superiore dalle 15

- Masserano, presentazione libro Raphael Morezzi dalle 18 a Palazzo dei Principi

- Occhieppo Inferiore, 4° Concerto - TÜCC'ÜN ore 21 presso chiesa San Clemente

- Gaglianico, storie di piazza, spettacolo

- Biella, "UGB Atletica Insieme"

- Biella, tornano le giornate a favore dell'ambiente targate Plastic Free.

- Castelletto Cervo si può visitare il Monastero Cluniacense anche al chiaro di luna e a lume di lanterna.

- Tollegno, 25 aprile chiesa parrocchiale 17,30 Santa Messa, 18,30 coro Monte Mucrone, Santa Messa, inaugurazione mostra

- Cavaglià polivalente, spettacolo La Biciclettata dalle 21 con la Compagnia dei Salassi

- Pralungo, raduno zootecnico dalle 9,30 raduno, alle 12 premiazione allevatori

- Ponderano, concerto per Luca dalle 21, ricavato ad AMA Biella

- Mottalciata, 40^ edizione della rassegna corale “notte di note”, organizzata dal Coro Biellese La Campagnola con il patrocinio dell’amministrazione comunale, dalle 21 nella Chiesa di S. Vincenzo di Mottalciata

Domenica 27 aprile

- Biella, “Giro della provincia di Biella”

- Coggiola, Festa di San Giorgio

- Vigliano, 225 Aprile, 9,30 in biblioteca cerimonia di consegna pergamene ai sindaci del Comune dal dopoguerra ad oggi

- Cavaglià, Golf Club eventi

- Miagliano, festa di Calendimaggio dalle 10 mercatino, passeggiata nel bosco degli gnomi

- Biella Chiavazza, partenza alle ore 10 a Chiavazza, Est Urban Trail

MOSTRE

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.

- Alpini, tutte le mostre aspettando l'Adunata

- Biella, Palazzo Ferrero, mostra “Maria Bonino ". Resterà aperta fino al 25 aprile 2025; Orari mostra ad ingresso libero: Mercoledì - giovedì 15.00-19.00. Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00. Aperto 20, 21 e 25 aprile

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14, Le vedute alpine di Vittorio Besso fotografo fino al 27/04. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.

- Candelo, mostra sulla Liberazione, sala cerimonie, fino al 27 aprile

- Biella, via Seminari, 3, Dialoghi. Longoni Balla Mirò e altri Maestri dal Museo del Territorio Biellese fino al 28/09/2025