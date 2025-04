Storie di Piazza, in arrivo spettacoli teatrali in vista dell'Adunata Alpina

Storie di Piazza aps lancia per il mese di aprile, in vista dell’Adunata degli Alpini di maggio, una nuova produzione teatrale dedicata alla storia degli alpini: La guerra dei giovani con Davide Ingannamorte, attore laureato all’Accademia Internazionale di Teatro di Roma e consigliere dell’associazione.

Davide vive a Roma ormai da tre anni ma dedica attenzione e tempo alla ricerca teatrale e al palcoscenico, con un impegno totale che lo porta a girare per l’Italia con diverse compagnie ma anche a tornare periodicamente con idee e nuove produzioni a Biella. Infatti saranno diverse le produzioni under 25 che verranno portate nel Biellese quest’estate a cura del gruppo giovani capitanato da Davide, dopo il successo dello scorso anno con una produzione shakespeariana che ha vinto ben 2 premi a Roma.

Si parte ora con un appuntamento tra teatro e storia, in cui Davide in solitaria, racconterà una storia, la nostra storia, con un intenso monologo dove la narrazione, la musica e il teatro di figura permetteranno al pubblico di vivere le emozioni di intere generazioni di giovani impegnati sul fronte, in trincea, in alcune celebri battaglie epocali o di ritorno in famiglia, trasformati dall’esperienza. Presentato come studio a novembre 2024 a Sagliano grazie ad ANA Sagliano Micca sezione di Biella, il progetto ha continuato il suo percorso grazie ad un crowdfunding e lo spettacolo debutterà nella sua forma definitiva a Occhieppo Superiore il 24 aprile, a Brusnengo il 25 aprile e a Gaglianico il 26 aprile.

La storia degli Alpini parte in un contesto onirico apparentemente neutro: una scenografia bianca, il candore di una enorme distesa di neve ci permetterà di ricreare diversi luoghi in cui il nostro alpino opererà, a partire dalla fine dell’800 fino ai giorni nostri. Il teatro di figura, arricchisce la narrazione, creando un'atmosfera suggestiva e poetica. Ogni storia è unica, ma tutte sono legate da una linea comune: il coraggio, il sacrificio e il senso di appartenenza al Corpo degli Alpini. Le figure prendono vita sul palcoscenico, interagendo con l'attore e contribuendo a dare voce e corpo ai racconti dei soldati.

Attraverso le storie di diversi alpini, lo spettatore viene trasportato nel passato e potrà rivivere l’epoca, le tensioni sociali, le emozioni, le paure e le speranze di quegli alpini che partivano verso mete sconosciute ed erano accomunati da una caratteristica determinante: erano giovani, ingenui, speranzosi, come il nostro interprete. Il testo è di Renato D’Urtica, la regia di Oriana Minnicino e Manuela Tamietti, le scene, i costumi e la marionetta di Laura Rossi, la tecnica è affidata a Simone Giobellina A Occhieppo verrà rappresentato alle 21 del 24 aprile al teatro parrocchiale grazie ad ANA Occhieppo Superiore A Brusnengo alle 21 all’Auditorium il 25 aprile grazie al Comune, Pro Loco, ANA BrusnengoCurino e Fondazione CRB A Gaglianico all’Auditorium alle 21 del 26 aprile grazie al Comune e ANA Gaglianico.