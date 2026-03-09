Zimone celebra la Festa della Donna: messa, aperitivo e pranzo in compagnia

Anche quest’anno Zimone ha celebrato la Festa della Donna con una giornata di incontro e condivisione. L’iniziativa, organizzata da Marinella Givonetti e Fernanda Raviglione, si è svolta domenica 8 marzo.

Alle ore 11:00 le donne si sono ritrovate nella chiesa di Zimone per la Santa Messa. Al termine della funzione, il Gruppo Alpini di Zimone ha offerto l’aperitivo sul sagrato. Alle 12:30 le partecipanti si sono spostate al ristorante zimonese “Da Enrico” per il pranzo in compagnia, che ha visto la presenza di 74 donne, zimonesi e non.

A ritrarre il clima della giornata è la fotografia di gruppo scattata poco dopo l’aperitivo, con una rappresentanza delle donne intervenute insieme a una delegazione del Gruppo Alpini di Zimone.