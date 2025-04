A Biella arriva l'Est Urban Trail, la corsa-camminata per immergersi nel paesaggio biellese da una prospettiva inedita

Sport e cultura si uniscono per Est Urban Trail, un evento tutto biellese che si snoderà nella parte orientale della città di Biella, coinvolgendo in esclusiva diverse realtà locali tra cui Cittadellarte, Lanificio Maurizio Sella, sede della Fondazione Sella, il gazometro di Chiavazza e l’azienda agricola La Torre.

Sette chilometri di corsa camminata ludico motoria non competitiva per vivere il paesaggio biellese tra storia industriale, natura, agricoltura e rigenerazione urbana. L’evento, organizzato dal FAI Giovani di Biella in collaborazione con Atletica Candelo, avrà luogo domenica 27 aprile, con partenza alle ore 10 a Chiavazza, presso il campo da calcio ASD Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo. Sarà possibile iscriversi dalle ore 9 e i primi cento iscritti potranno ritirare gli omaggi messi a disposizione dagli sponsor dell’iniziativa: Lauretana e Menabrea.

«L’obiettivo di Est Urban Trail - spiega Lorenzo Gozzi, capogruppo del FAI Giovani di Biella - è quello di portare l’attenzione della comunità sull’area biellese denominata Est Urbano, che va dal ponte della Maddalena a quello della tangenziale, sviluppandosi tra il torrente Cervo e via Carso. Una zona ricca di elementi di interesse storico, architettonico, naturalistico e paesaggistico, ancora poco conosciuta dagli stessi biellesi».

Non è la prima volta che il FAI di Biella si impegna nella promozione e valorizzazione di questa porzione di Biellese. Est Urbano, infatti, era già stata protagonista dell’edizione 2024 delle giornate FAI di primavera e della Festa dell’abbondanza lo scorso luglio. L’evento si inserisce all’interno del calendario delle corse solidali biellesi, un'iniziativa targata Tapa Run Biella che prevede date fino a dicembre, ognuna a sostegno di una nobile causa.

«Siamo contenti di organizzare sul territorio un evento unico nel suo genere - commenta il portavoce di Tapa Run Mario De Nile - perché è la prima volta che una società di calcio collabora con una realtà culturale come il FAI, con l’obiettivo comune di promuovere un’area del territorio». «Crediamo nel grande potenziale di Est Urbano - aggiunge Gozzi -, in quanto possibile risorsa turistica del territorio, oltre che luogo di sport e svago per i cittadini, a pochi passi dal centro di Biella. Sarà un’occasione unica per immergersi nel paesaggio biellese come mai prima d’ora, riscoprendo la storia, l’architettura e la biodiversità della città da una prospettiva inedita e privilegiata».

È possibile partecipare alla corsa-camminata con un contributo a partire da 3 euro per gli iscritti FAI e di 5 per i non iscritti. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. Non è accessibile ai passeggini ed è sconsigliata a persone con difficoltà motorie. Per maggiori informazioni scrivere a biella@delegazionefai.fondoambiente.it