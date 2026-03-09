Resterà aperta fino al 14 aprile la mostra MA/DONNE (La Manipolazione) a cura di Silvy Bassanese inaugurata sabato 7 marzo alla Galleria "SILVY BASSANESE ARTE CONTEMPORANEA" di Biella. In tutto 11 gli artisti che espongono le loro opere: Allegra Betti Van Der Noot, Rachele Cicerchia, Luigi DiFabio, Renato Galbusera, Maria Jannelli, Antonio Miano, Sara Montani, Diego Pasqualin, Barbara Pietrasanta, Monica Wolf e Chiara Vellini.
Il progetto, ideato alcuni anni fa, prende forma dal desiderio di osservare, raccontare e interrogare l’universo femminile e dare voce alle molteplici sfaccettature dell’esperienza delle donne nel mondo contemporaneo.
"La tematica di quest’anno -raccontano gli organizzatori - affronta uno degli aspetti più complessi della società di oggi: “la manipolazione”. La manipolazione a più livelli, dalla sfera affettiva ai condizionamenti sociali e professionali che agisce nell’ombra deformando la percezione della realtà. Il presente invito è rivolto con grande piacere a tutti, in modo particolare alle donne, affinché questo appuntamento culturale possa essere anche spunto di riflessione attraverso l’arte".
Biella, inaugurata la mostra MA/DONNE: "Uno spunto di riflessione attraverso l'arte" FOTO Paolo Rosazza Pela
s.zo.