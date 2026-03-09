Golf Cavaglià, Gare e programmi FOTO

Bongianino vince il Trofeo d’Inverno

Domenica 8 marzo al Gc Cavaglià si è svolta la premiazione del Trofeo d’Inverno 2026 che, anche quest’anno grazie alla fondamentale collaborazione del nostro Pro-Shop, ha messo in palio premi importanti. Cristiano Bongianino si è aggiudicato una Kube Travel cover by Sun Mountain spettante al 1° netto della classifica del circuito (data dalla somma dei migliori 4 score sulle 6 gare disputate tra gennaio, febbraio), mentre il migliore del ranking lordo Rohan Jay Silva ha vinto una tuta da pioggia Under Armour. Nella graduatoria netta 2° Mario Protto e 3° Yuji Takahashi. Bongianino iscrive anche il suo nome nel tabellone e nell’albo d’oro della manifestazione.

Magnani nel The Challenge by Blu Vacanze

Domenica 8 marzo al Gc Cavaglià si è disputata la tappa del The Challenge by Blu Vacanze (18 buche Stableford – 3 categorie) che metteva in palio 10 posti per le semifinali nazionali del circuito.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Giancarlo Magnani Cavaglià 31, 1° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 37, 2° Netto Paolo Maza Cavaglià 36, 3° Netto Paolo Schellino Cavaglià 35. 2a categoria: 1° Netto Diego Platini Cavaglià 44, 2° Netto Michele Festa Bianchet Fronde 42, 3° Netto Piero Ceresa Cavaglià 41. 3a categoria: 1° Netto Valeria Furlan Cavaglià 44, 2° Netto Silvia Azzetti Fronde 39, 3° Netto Roberto Fere Cavaglià 38.

1° Ladies Piera Franzo Cavaglià 35.



Silva nell’AMRI 2026 Charity Tournament

Sabato 7 marzo il Gc Cavaglià ha ospitato la tappa inaugurale dell’AMRI 2026 Charity Tournament (3 categorie Stableford sulla distanza di 18 buche) circuito benefico con classifica a ranking. AMRI è un’associazione di volontariato e solidarietà che dal 1992 opera e raccoglie fondi a favore dei bambini affetti da malattie reumatiche presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Rohan Jay Silva Cavaglià 35, 1° Netto Stefano Pavan Frojo Biella Betulle 38, 2° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 34. 2a categoria: 1° Netto Fabio Termignone Continental Verbania 41, 2° Netto Cristina Ferla Cavaglià 39. 3a categoria: 1° Netto Andrea Gronda Mulino Cerrione 43, 2° Netto Stefano Meggiorin Cavaglià 41.



Appuntamenti weekend al Golf Cavaglià

Due gli appuntamenti previsti nel prossimo weekend al Golf Club Cavaglià.

Sabato 14 marzo si giocherà il recupero dello “Swing Ama La Ricerca” by Forteto della Luja (18 buche Stableford 2 categorie – iscrizione gara soci 25€, esterni gara e green fee 75€). Prevista degustazione vini e dopo la premiazione rinfresco. La gara è a sostegno dell'AISPER (Associazione Italiana per lo Studio delle Patologie Endocrino-Metaboliche Rare - www.aisper.org).

Domenica 15 marzo farà tappa il Trofeo GolfImpresa (18 buche, Stableford, 3 categorie - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€). Il 1° lordo, 1° netto delle 3 categorie e prima lady assoluta si qualificheranno per la finale nazionale. Dopo la gara a seguire buffet e premiazione.



Info e iscrizioni 0161/966771/2 - segreteria@golfclubcavaglia.it.