Alpini, tutte le mostre aspettando l'Adunata a Biella

Il prossimo 9/11 maggio si svolgerà a Biella la 96° edizione dell'>Adunata Nazionale degli Alpini e in quei giorni saranno attive nel capoluogo e nei dintorni 24 mostre ed eventi di natura culturale dedicate al mondo degli Alpini. La storia, le tradizioni, la letteratura e i costumi passando anche per forme di comunicazione differenti. Il vasto panorama culturale che si troveranno di fronte gli Alpini nel prossimo mese di maggio è destinato ad accontentate i molteplici palati culturali che qui transiteranno per la 96 adunata.

La collaborazione fra diversi enti istituzionali e privati presenterà una sfaccettatura molteplice di quello che è l’universo alpino. Dalla stoffa utile a realizzare le divise fino al cappello, al materiale bellico custodito e che rappresenta un pezzo importante della storia d’Italia, per arrivare a quella culturale fatta di memorialistica, di scrittura, di pensieri personali e che sarà disseminata in giro per la città. La cultura della memoria sarà poi immortalata dalle fotografie che hanno fatto la storia militare a quella delle terre alte. Insomma una full immersion che vale la pena visitare per entrare a pieno titolo in un evento assolutamente unico.

MOSTRE A BIELLA

Le collezioni del Museo degli Alpini presso la sede della sezione Ana di Biella (via Ferruccio Nazionale 5 Biella)

Grigioverde dal telaio alla trincea e Le fabbriche biellesi nella Grande Guerra presso il Palazzo della Provincia via Quintino Sella 12 Biella

Parole di guerra, parole di pace. Un’incursione nella letteratura militare biellese presso Biblioteca di Biella Piazza Curiel 13 Biella

Gli Alpini negli Archivi presso Archivio di Stato Via Arnulfo 15a Biella

Centro studi 1 RGPT, Croce Rossa e Alpini, Mostra IFMS, Bozzetti Manifesti e Medaglie 96 Adunata Biella, Gli Alpini e Operazione Albatros sei differenti momenti frutto dell’impegno di diversi soggetti ma tutti incentrati sul Mondo degli Alpini presso Palazzo Boglietti via Piacenza 1

Vivere l’Adunata realizzata con il contributo delle Associazioni d’Arma e Museo Nazionale Alpini Doss Trento presso Museo del Territorio via Quintino Sella 54 Biella

Tenere alta la fronte diario e disegni del Reduce Silvio Mosca (presso Spazio Cultura) Fondazione Cassa di Risparmio di Biella via Garibaldi 14 Biella

“Qui siete amati e prediletti…”. I profughi della Grande Guerra a Oropa presso Seminario via Seminari 9 Biella

Quintino Sella, lo statista con gli scarponi presso Sella Patrimoni via Arnulfo Biella

Avrò cura di te: alpino e mulo tra steppe e monti presso Chiesa San Nicola costa Vernato 24 Biella

Museo Nazionale Alpini Doss di Trento presso Cittadella Truppe Alpine di Via Lamarmora Biella

Beato don Secondo Pollo - Martire della carità presso Chiesa S Trinità via Italia Biella

MOSTRE FUORI BIELLA

Dove nasce il Bantam. Il cappello Originale dell’Alpino presso Cappellificio Cervo via Libertà 16 Sagliano Micca

Storia Vita Associativa Ricordi presso Villa Ranzoni Cossato

Gli alpini e la Bursch Tracce di alpinità in (alta) Valle Cervo presso il Santuario di San Giovanni d’Andorno a Campiglia Cervo

ALTRE MOSTRE SUL TERRITORIO

Storia e innovazione I Vigili del Fuoco in mostra presso Caserma Vigili del Fuoco via Santa Barbara 3 Biella

Casa Museo Famiglia La Marmora presso Palazzo La Marmora Corso del Piazzo 19 Biella

Uplands & Icons Steve McCurry presso Palazzo Gromo Losa Corso del Piazzo 22 Biella

L’enogastronomia biellese Birra Menabrea & Botalla Formaggi Via Ramella Germanin 2 Biella