25 Aprile a Tollegno: cerimonie, mostra e riflessioni per l’80° anniversario della Liberazione

Il Comune di Tollegno e Anpi Valle Cervo annunciano il programma ufficiale per le celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione. Un appuntamento che coinvolge l’intera comunità in un percorso di memoria, riflessione e festa, nella suggestiva cornice della Valle Cervo.

Venerdì 25 aprile, giornata simbolo della libertà riconquistata, prenderà il via alle ore 9.00 al cimitero comunale di Tollegno con la tradizionale deposizione della corona al Monumento ai Martiri della Libertà. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Tollegno, interverrà il Presidente Provinciale dell’ANPI, avv. Gianni Chiorino, per la sua orazione. La cerimonia sarà accompagnata dalla Fanfara Alpina di Pralungo, che seguirà anche il corteo verso la Chiesa Parrocchiale di San Germano, dove alle ore 10.30 verrà celebrata una Santa Messa in onore dei caduti per la libertà.

Alle ore 11.30, in via Garibaldi 70, sarà inaugurata la mostra fotografica “Altri 25 aprile” presso lo spazio culturale “0-100”. Un’occasione per scoprire nuovi sguardi sulla memoria attraverso immagini e memorabilia. "Abbiamo riaperto il cassetto dell’Archivio fotografico Corona, artigiano della fotografia che ha documentato la vita del paese per trent’anni buoni del Novecento, per cercarci dentro un ricordo e un’emozione - commenta il sindaco Lele Ghisio -, per vedere com’eravamo attraverso questo buco di serratura della storia recente, aperto grazie a quegli scatti conservati con cura. Quei 25 Aprile ritrovati erano allora evento sociale di festa e celebrazione, rispetto per il dolore di una lotta di Liberazione costata lacrime e sangue e monito per il futuro di là da venire. E siamo noi, adesso, mentre leggiamo queste parole e guardiamo queste immagini, quel futuro che allora poteva solo essere “immaginato”. Sono questi i tempi in cui le generazioni che hanno vissuto quegli eventi in prima persona stanno andando a esaurimento ed è per questo che chiediamo soccorso ai frammenti di storia di questo paese per ricordarci cos’era il 25 Aprile, del suo significato e della sua necessità di farne memoria viva nel tempo. Altri tempi, altri 25 Aprile. La stessa necessità"

Sempre venerdì il programma proseguirà alle ore 12.30 presso l’area verde di Piazza Alpini d’Italia con un pranzo condiviso, all’insegna della socialità e dell’approfondimento culturale. Durante il momento conviviale interverrà Massimiliano Desiante con una riflessione dal titolo: “80 anni dalla Liberazione: fine dell'occupazione e della guerra, ma anche inizio della Pace”. A seguire Lorenzo Boffa Sandalina proporrà un intervento dal titolo “La Resistenza fondata sul lavoro”, ricordandone l’importanza in terra di fabbriche tessili e come anch’esse abbiano contribuito a scrivere la storia della Valle.

Sabato 26 aprile, le celebrazioni si concluderanno con un momento musicale e spirituale: alle ore 17.30, nella Chiesa Parrocchiale di San Germano, verrà celebrata la Santa Messa con la partecipazione del Coro Monte Mucrone, che si esibirà poi in concerto alle ore 18.15.

La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con: la Parrocchia di Tollegno, il Gruppo Alpini di Tollegno, la Biblioteca Comunale e l’Associazione Spazio 0-100.

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare per condividere insieme il valore della libertà, della memoria e della pace.