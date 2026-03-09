Furgone sospetto nel Cossatese, nei guai l'uomo alla guida

Diversi residenti si sono messi in contatto con le forze dell'ordine per segnalare la presenza di un furgone, intento a percorrere alcune zone di Lessona con modalità particolarmente sospette. Il fatto è avvenuto intorno alle 15 di ieri, 8 marzo. Così si sono attivati i Carabinieri che, in breve tempo, sono riusciti a intercettare il mezzo nel vicino comune di Brusnengo.

Alla guida un uomo di 32 anni, residente fuori regione, che si sarebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di rito. Ora, rischia una denuncia mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro.