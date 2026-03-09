“Se fa male non è amore”: comunità di Pralungo riunita nel ricordo di Erika Preti FOTO

Un centinaio di persone ha preso parte sabato sera, nel salone del Polivalente di Pralungo, alla “Serata per Erika – per non dimenticare”, organizzata dal Gruppo Culturale Pralunghese e dagli Amici del Volontariato di Pralungo.

A nove anni dalla sua morte, la comunità si è ritrovata per un momento di memoria e riflessione sul tema della violenza e del rispetto della persona. Protagonista della serata è stata la Compagnia della Borragine, che ha portato in scena la commedia a tema “H2SO4 se fa male non è amore”, con testi e musiche di Fabio Lamanna. Lo spettacolo ha visto le voci narranti di Cristina Colonna e Dario Beltrame, accompagnate dal gruppo musicale composto da Elena Anzola, Fabio Lamanna, Andrea Bertieri e Riccardo Giusti, con i cantanti Paola Matera e Carlo Giordano. La serata è stata arricchita dall’esibizione della scuola di danza Mambo Forrò, che ha proposto alcune danze storiche.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito il messaggio che ha accompagnato l’intera iniziativa: "È importante che la voce di ogni donna e di ogni uomo sia sempre più forte nel dire no a qualsiasi forma di violenza, perché se fa male non è amore!"