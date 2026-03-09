Cavaglià, buona la prima del Trofeo AMRI 2026 Charmity Tournament FOTO

Giornata perfetta quella della prima prova Trofeo Golf AMRI 2026 CHARITY Tournament sabato 7 marzo a Cavaglià, entusiastica risposta degli appassionati con 39 iscritti nelle tre categorie.

La giovane speranza del golf biellese Stefano Pavan Frojo ha trionfato in prima categoria con 38 punti;

Vincitore della seconda categoria Fabio Termignone con 41 punti e Andrea Gronda regola la terza categoria con 43 punti; a Rohan Jay Silva la vittoria nella classifica lordo Stablefort con 35 punti.

Ottimo risultato anche per la lotteria di beneficenza che ha, come sempre messo in luce la generosità di chi ama questo sport.

Un elogio particolare al Golf Club Cavaglia’ che ha preparato il campo in modo impeccabile e un grazie agli sponsor: Azienda vinicola Travaglini; Veber Verniciatura; Kanepower; Peraldo Nicolò manutenzione aree verdi.

Il prossimo appuntamento del TGA 26 sarà al Golf Club Il Mulino di Cerrione domenica 22 marzo.