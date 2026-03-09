Andorno, grande successo per la Fagiolata Alpina di Lorazzo Inferiore FOTO

La tradizionale Fagiolata Alpina de “La Cricca d'Andrach Söta” si è svolta con grande successo ieri, domenica 8 marzo, nel comune di Andorno Micca. L’evento, a scopo totalmente benefico, si è tenuto nella frazione di Lorazzo Inferiore e, oltre alla distribuzione, i bambini con i genitori sono stati intrattenuti con giochi, animazioni e sorprese.