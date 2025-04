Ciclismo, torna il Giro della Provincia di Biella: in gara 176 atleti

Biella è sempre più terra di gare ciclistiche. In attesa del Giro d'Italia, previsto il prossimo 30 maggio, un altro appuntamento sportivo sarà l'assoluto protagonista del prossimo weekend: parliamo del 29° Giro Ciclistico della Provincia di Biella – Trofeo 83° Torino-Biella, gara ciclistica internazionale di categoria 1.2 ME che si correrà nel nostro territorio nella giornata di domenica 27 aprile.

La manifestazione, presentata questa mattina, 23 aprile, nella sala consiliare di Palazzo Oropa, vede l'UCAB Biella come organizzatore. “Sarà un'edizione particolare – spiega Filippo Borrione, alla guida dell'Unione Ciclo Alpina Biellese dal 2005 – Ricade, infatti, nel centesimo anno di fondazione della nostra società. Per l'occasione, è stata realizzata anche una divisa speciale per festeggiare il lieto traguardo”. Il punto di ritrovo sarà l'Accademia dello Sport di Biella, da dove gli atleti partecipanti partiranno alla volta di corso Europa, in prossimità del Centro Commerciale Gli Orsi di Biella. Il via alla gara sarà alle 13.

I concorrenti percorreranno una settantina di chilometri fino a “sconfinare” nella provincia di Vercelli. Tra i comuni attraversati dalla carovana, figurano i comuni di Roasio, Villa del Bosco, Sostegno, Valdilana e Bioglio. Anche a Biella ci sarà il passaggio dei ciclisti, impegnati in un tratto difficile e selettivo. L'arrivo al traguardo è atteso dalle 16.17 alle 16.37 in centro città, in via Seminari, a pochi passi da piazza Duomo. In totale, saranno percorsi 145 chilometri. Sulla linea di partenza ben 176 ciclisti, in rappresentanza di 36 squadre, appartenenti a diverse categorie: “Professional” italiane, “Continental” straniere e (novità di quest'anno) alcune Developement, ovvero “seconde squadre” delle World Tour. Oltre a molti stranieri, saranno in pista anche alcuni ciclisti biellesi, come Luca Maggia e Eric Venturini.

Per gli assessori Giacomo Moscarola e Edoardo Maiolatesi il Giro delle Provincia di Biella è “un grande evento di promozione turistica che richiamerà persone da fuori provincia, con presenze giunte anche da oltreoceano. Saremo ancora una volta vetrina sportiva per una manifestazione che porterà grande visibilità al nostro territorio”. Sulla stessa linea d'onda anche il presidente della Federazione Ciclista Italiana Cordiano Dagnoni, in collegamento da remoto: “Il tracciato di gara è selettivo, saranno presenti campioni e giovani promesse. Ci sono tutte le componenti per una bella giornata all'insegna dello sport e del ciclismo: sarà un vero spettacolo”.

Anche quest'anno, l'evento sarà trasmesso in diretta televisiva. Infine, è confermata la presenza della “carovana pre giro” di AMSAP, il club di auto e moto d'epoca di Biella e del MotoClub Perazzone-Cavallini: una trentina di mezzi che precederanno la gara di circa un'ora e, al termine, verranno esposti al pubblico in piazza Duomo.