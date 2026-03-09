Padel e solidarietà a Sandigliano: 1.500 euro per il Gomitolo Rosa FOTO

Una domenica di sport, divertimento e solidarietà quella andata appena trascorsa ieri 8 marzo a Sandigliano al Relais santo Stefano, dove si è svolto il torneo benefico di padel “Festa della Donna” a favore dell’associazione Gomitolo Rosa.

In campo, racchetta alla mano, giocatori e giocatrici di ogni livello, dai più esperti a chi era alle prime armi, si sono sfidati con un unico obiettivo: trascorrere insieme una giornata di sport sostenendo una buona causa.

A garantire equilibrio nelle partite e il giusto spirito sportivo sono stati i maestri nazionali Luca Tonetti e Nicolò Roman, che hanno coordinato l’evento assicurando a tutti equità e divertimento.

Il torneo si è concluso con la premiazione delle coppie vincitrici:

1° posto: Carolina Rolando / Simone Grasso

2° posto: Ilaria Garcia / Bartolomeo Struppa

3° posto: Valentina Siclet / Pier Francesa

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori anche per il risultato solidale: la donazione ha raggiunto i 1.500 euro, una cifra record per un torneo di questo tipo, resa possibile grazie alla partecipazione dei giocatori e al supporto degli sponsor.