Biella, la Festa della Donna è su due ruote: l'iniziativa dei Think Biker FOTO

Non è chiaro se sia stato il desiderio di primavera o il giallo della mimosa, che faceva da padrone, ad attirare l’esercito di biker che questa mattina si è dato appuntamento al Garden Ville Bistrot per festeggiare le donne e condividere i primi assaggi di una stagione tanto attesa.

Tantissimi i motociclisti presenti, diversi arrivati anche da lontano. Molti hanno poi condiviso la strada in un giro tra le pianure biellesi che li ha portati fino a Viverone, per poi risalire verso Cerrione, dove Serena, dell’Agriturismo Il Tiglio, li attendeva per un pranzo all’insegna della solidarietà.

Come ogni anno i Think Biker cercano di sostenere le associazioni locali legate al mondo femminile. In questa occasione il ricavato di una lotteria benefica è stato destinato all’associazione “Non sei sola”, impegnata sul territorio nel contrasto a un problema concreto come la violenza contro le donne.

Quando nel mondo motociclistico si uniscono voglia di far festa e solidarietà, il risultato viene quasi naturale e, solitamente, a fine giornata il cuore è colmo di positività per tutti.

I Think Biker desiderano ringraziare l’associazione “Non sei sola” per il lavoro che svolge e tutti coloro che hanno partecipato – motociclisti e non – contribuendo attivamente al buon esito dell’iniziativa.

Buona strada e al prossimo evento, con il mignolo sempre alzato.