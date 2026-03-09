Da Mongrando alla cerimonia di Verona, Luca Ballarè è tedoforo delle Paralimpiadi

“È stato un momento incredibile che accade almeno una volta nella vita. Credo che le sensazioni provate quel giorno, condivise con i suoi compagni, resteranno per sempre conservate nel suo cuore”. A parlare Franco Ballarè, papà di Luca, l'atleta di Mongrando che, nella giornata di venerdì scorso, 6 marzo, ha preso parte come tedoforo alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, di scena all'Arena di Verona.

Sebbene il classe '09 non possa ancora gareggiare, ha portato con orgoglio e palpabile entusiasmo la torcia per un tratto di percorso. Non solo: ha anche scambiato il fuoco olimpico con Tommaso Balasso, campione e voce Rai delle Paralimpiadi.

Ora, il giovane di Mongrando si preparerà nei prossimi anni per partecipare all'edizione di Francia 2030. Ben auguranti i risultati fin qui ottenuti: al momento, è campione italiano di gigante e slalom nella categoria “vision impaired” (atleti ipovedenti o non vedenti). A Pila ha infatti centrato il titolo tricolore dimostrando grandi capacità.