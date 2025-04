Gaglianico celebra l’80° anniversario della Liberazione: memoria, giovani e comunità al centro delle commemorazioni

Il 25 aprile 2025, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, Gaglianico si prepara a vivere una giornata intensa e carica di significato. Un programma articolato, pensato per intrecciare il ricordo con la riflessione e per coinvolgere tutta la comunità, a partire dai più giovani.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 10:15, con il ritrovo dei partecipanti presso il Municipio. Seguirà, alle 10:30, la Santa Messa celebrata nella Chiesa di San Paolo Apostolo, momento spirituale che darà il tono solenne all’intera mattinata.

Alle 11:20 partirà il corteo commemorativo, che si concluderà con la deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti, gesto simbolico che rinnova il tributo della cittadinanza a coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà.

A seguire, alle 11:30, il Sindaco Paolo Maggia terrà l’orazione ufficiale. Subito dopo, spazio alle nuove generazioni con l’intervento degli alunni della Scuola Secondaria di Gaglianico, protagonisti di letture e riflessioni nate dal percorso didattico “Tra memoria e realtà”.

Il programma prosegue alle 11:45 con la proiezione del video “Ho imparato a ballare” e la presentazione della mostra fotografica “Lasciammo case, scuole ed officine”, testimonianze visive e narrative che raccontano l’impatto della guerra e il cammino verso la libertà.

A chiudere la cerimonia, un momento particolarmente simbolico: la consegna ai neo-diciottenni di una copia della Costituzione, a suggello del passaggio alla cittadinanza attiva e consapevole.

L’iniziativa si concluderà con un rinfresco offerto dal Gruppo Alpini di Gaglianico, segno di condivisione e spirito di comunità.