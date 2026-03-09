Occhieppo Inferiore, il coraggio in scena con "Volti di Donna" FOTO

OCCHIEPPO INFERIORE – Non è stata solo una celebrazione, ma un’esperienza sensoriale che ha toccato le corde più profonde dell’anima. Sabato 7 marzo, il salone Polivalente di Occhieppo Inferiore ha ospitato "Volti di Donna: Il Coraggio in scena", un evento che ha saputo trasformare la memoria storica in un’emozionante performance artistica.

L’iniziativa, nata con l’intento di rendere omaggio alle grandi figure femminili della storia mondiale, ha superato la dimensione puramente didattica. Attraverso una sinergia perfetta tra canto, danza e contributi audiovisivi, il pubblico è stato accompagnato in un viaggio eterogeneo: dalla scienza alla medicina, passando per il cinema e il volontariato. L'arte si è fatta così custode della memoria, diventando un potente motore di riflessione sociale.

La sapiente regia di Beba Capizzi, che ha curato l'evento anche in veste di vocal coach per i talentuosi ragazzi di "Libera la Voce", ha garantito un ritmo serrato e un'altissima qualità vocale. A completare il quadro visivo sono state le coreografie di Maya Botta, portate in scena con eleganza e precisione dalla scuola di ballo Scarpette Rosse.

A tenere le fila della serata sul palco, una "combo" che è ormai una garanzia per il territorio biellese: Emanuela Schintone e Mattia Cappellari. La loro presentazione, definita "superlativa" dal pubblico presente, ha saputo alternare momenti di leggerezza a passaggi di grande solennità, valorizzando ogni singolo intervento con professionalità e carisma.

La sala, gremita e partecipe, ha visto la presenza delle autorità locali. Il Sindaco di Occhieppo Inferiore, nel suo intervento, non si è limitato ai classici auguri istituzionali per la Giornata Internazionale della Donna, ma ha voluto rimarcare con forza il valore imprescindibile delle donne nella nostra società moderna.

Particolarmente toccanti sono stati i momenti dedicati alle eccellenze locali: diverse ospiti femminili si sono alternate sul palco, portando la loro testimonianza e dimostrando come il coraggio e l'intraprendenza celebrati nella storia mondiale trovino radici profonde e concrete anche nel nostro territorio.

