Biella Chiavazza, Consiglio di Quartiere: si parla di mappatura del territorio e del laghetto in Regione Croce

Mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 21 torna a riunirsi il Consiglio di Quartiere presso la sede “Centro polivalente” in Via Coda 36.

Diversi i punti all'ordine del giorno: tra questi l' approvazione di un questionario da distribuire ai cittadini e la definizione delle modalità e della tempistica di distribuzione; l' organizzazione di un' attività di mappatura del territorio in calendario il 28 marzo e la valutazione sulla gestione del laghetto del parco di Strada regione Croce.

Alla seduta sono invitati tutti i cittadini sia che siano interessati agli argomenti piuttosto che vogliano rapportarsi con il consiglio per questioni che riguardano il quartiere.



