Donne e STEM, incontro all’IIS Bona per riflettere sul ruolo femminile nella scienza

Un momento di confronto sul ruolo delle donne nella scienza, nell’innovazione e nei processi decisionali, a pochi giorni dalla Giornata internazionale della donna. È questo l’obiettivo dell’incontro “Parliamo di… Donne e STEM”, in programma martedì 10 marzo, dalle 17 alle 18.30, all’IIS Eugenio Bona di Biella, in via Gramsci 22.

L’appuntamento rientra nella rassegna della Comunità Educante del progetto STEM to BI e intende promuovere una riflessione sul divario di genere nei settori scientifici e tecnologici. Secondo il Rapporto di Genere AlmaLaurea 2026, tra i laureati 2024 in ambito STEM le donne sono il 41,1%, mentre nei percorsi di dottorato la presenza femminile scende al 36,7%, sottolineando il divario.

Ospiti dell’incontro saranno Elisa Palazzi, climatologa e docente di Fisica del clima all’Università di Torino, e Sabrina Bosia, Experienced Group Chief Financial Officer. Interverranno inoltre Erika Vallera, consigliera di Parità della Provincia di Biella, ed Enrico Pesce, presidente di CERS Oremo Energia Solidale. A moderare il confronto saranno studentesse e studenti dell’IIS Eugenio Bona.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza. L’evento è a cura del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere e rientra nel progetto STEM to BI, selezionato nell’ambito del bando Polaris e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale.