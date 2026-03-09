Casapinta: Bruciano sterpaglie nonostante il divieto, sanzionati

Frazioni letteralmente invase dal fumo acre di sterpaglie bruciate nonostante i divieti vigenti: è quanto accaduto ieri, domenica 8 marzo, richiamando l’attenzione dei Carabinieri forestali di Pray, intervenuti per verificare quanto stesse accadendo.

Una volta sul posto, i militari hanno accertato la fondatezza delle segnalazioni relative alla scarsa qualità dell’aria e al rischio di incendio boschivo. I responsabili, trovati ancora sul luogo intenti a bruciare nei pressi di abitazioni e di un’area boscata, sono stati sanzionati.

I Carabinieri ricordano ai cittadini l’importanza di informarsi presso il proprio Comune sui divieti di abbruciamento e invitano a conferire il materiale vegetale con modalità alternative, contattando SEAB, che offre un servizio su prenotazione per il ritiro del verde.