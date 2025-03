Tante cose da fare a Biella nel we del 14, 15 e 16 marzo

Venerdì 14 marzo

- Biella, Venerdì letterari al circolo 18,30

- Gaglianico, Cupra Night, garage V Auto dalle 19

- Massazza, carnevale, discoteca mobile

- Valdilana, evento "La tua voce conta"

- Netro, carnevale

- Portula, primo incontro TAI CHI CHUAN dalle 11 alle 12 presso la palestra

- Pollone, Biella, Seminario, Sala Don Ferraris, Pier Giorgio Frassati: La vita spirituale ore 20,45

- Biella, palazzo Gromo Losa, convegno sulle dipendenze in occasione de i 40 anni de Il Punto

- Camburzano, ore 21 nell'Universo delle parole, incontro con il collettivo "I Biblionauti" in biblioteca

- Ronco Biellese, salone della Scuola Elementare, via Roma 50 alle 21 Incontro con Vittoria Bazzan autrice del libro "Tutto il mare che non c'è"

Sabato 15 marzo

- Occhieppo Inferiore, premio Daniele Pigato 17,30

- Cavaglià, concerto corale

- Biella, Nuvolosa, festival del Fumetto, dalle ore 10,30 a Palazzo Ferrero con la premiazione del Concorso Nazionale e della Sezione Locale, l’esposizione delle opere dei vincitori del concorso sia nazionale, sia locale (riservato ai ragazzi e alle ragazze del Liceo Artistico G e Q Sella di Biella) e l’inaugurazione della mostra “Tributo a Goldrake” e della personale dedicata al sensei giapponese Ko Inaba, mecha designer di Goldrake U. Alle 17,00 presso l’Auditorium Lanificio Maurizio Sella verrà presentato il terzo volume del fumetto “Biella tra le nuvole”

- Biella festa patronale di San Giuseppe

- Candelo, tour della conferenza-spettacolo “Dall’alta montagna di Oropa – Guglielmo Marconi e il Biellese”

- Netro, carnevale ore 19 presentazione Conte e Contessa con consegna chiavi

- Masserano, riapre il Polo Museale Masseranese con le visite guidate al Palazzo dei Principi, alla Chiesa di San Teonesto e al Borgo Antico e spettacolo “Dall’alta montagna di Oropa – Guglielmo Marconi e il Biellese” a cura di Teatrando.

- Crocemosso, apericena di primavera

- Biella, 1^ I reni in cammino, km 5, NC ritrovo 14,30 via Italia portici Comune, partenza 15,30 camminata ludico motoria solidale

- Biella, presidio unitario proprio ai Giardini Zumaglini dalle ore 14,30, Rifondazione Comunista Biellese

- Campiglia, a passo lento con la Proloco Biella e Valle Oropa, Banda Soulia, Campiglia Cervo fino al Campanun. Ritrovo: Ponte Asmara ore 14.15

- Pollone, Biblioteca Benedetto Croce, via Caduti per la Patria 71, alle 10 STORIE IN GIOCO E GIOCHI DI PAROLE

- Cossato, chiesetta di S. Giuseppe, via Marconi 132, 24a "RASSEGNA DI SAN GIUSEPPE" - CORO NOI CANTANDO ore 21

- Biella, gruppo Alpini di Zumaglia, fanfara tridentina 14,30 concerto sfilata per le vie del paese

- Biella, ore 21 cattedrale di Santo Stefano, concerto cori ANA La Ceseta di Sandigliano, ANA Stella Alpina di Vergnasco, Cuori in Coro IC Gaglianico

- Sagliano, "A spasso che passo"

- Biella, la pluricampionessa bulgara Teodora Kirilova sarà protagonista di un seminario aperto a tutti gli appassionati di sport da combattimento,

- Cossato, Fotoart , Villa Ranzoni 21,15, viaggio attraverso le fotografie

- Salussola, chiusura carnevale cena ore 20

- Cossato, alle 21 ingresso libero a concerto fanfara tridentina al teatro comunale, gruppo Alpini di Zumaglia

- Magnano, carnevale, ore 19 3° Cammin Mangiando al contrario

- Massazza, carnevale, 14,30 carnevale dei bambini, carnevale a 4 zampe ore 16 sfilata canina in maschera, 19,30 san Patrick's Day

Domenica 16 marzo

- Trivero frazione Gioia e Ponzone, Polenta e Baccalà

- Biella festa patronale di San Giuseppe

- Biella, Nuvolosa festival del Fumetto, Palazzo Ferrero, dalle 10

- Zimone, carnevale distribuzione fagiolata dalle 10,30 presso il cortile dell'oratorio parrocchiale

- Biella, 44° Biella Piedicavallo, ritrovo 7,30 partenza 10 da piazza Vittorio Veneto;

- Campiglia, 8° Campiglia-Piedicavallo ritrovo alle 7 partenza alle 10 in frazione Asmara.

- Andorno, Lorazzo Inferiore, Carnevale benefico de “La Cricca d'Andrach Söta” e la sua famosa fagiolata (quest’anno Fagiolata Alpina)

- Magnano, carnevale, fagiolata dalle 11 presso la piazza Comunale

- Oropa, alle 11 Visite guidate al Santuario

- Biella Favaro, fagiolata

- Biella, piazza Vittorio Veneto, gruppo Alpini di Zumaglia organizza onore ai Caduti e sfilata carosello in piazza Duomo dalle 10,45

- Mottalciata, carnevale, ore 15 scherzi e giochi in compagnia della banda musicale e distribuzione fagiolata, ore 16 estrazione della lotteria

- Muzzano, apericena con il Bergé e la Bergera dalle 19 alla Taverna del Canton di Mezzo

- Netro, carnevale, distribuzione fagiolata a cura del gruppo Alpini dalle 11,30, dalle 14,30 raduno maschere in piazza Vittorio Veneto alle 15 inizio sfilata, 16,30 fine sfilata con premiazione maschere.

- Cossato, Santa Messa nella chiesetta di San Giuseppe alle 15.30 in ricordo di Vitalino Zambon a 5 anni dalla morte

- Massazza, carnevale, ore 10 corsa in maschera non competitiva 3° Carnival Fun Run, ore 10,30 raduno macchine agricole, ore 12 distribuzione fagiolata

MOSTRE

- Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7, 80° Anniversario dell'Eccidio di Salussola - Mostra "Un no alle guerre" dalle Orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 , domenica 16 marzo

- Candelo, mostra Aldo Flecchia

- Biella, Revelare – Gesti di cura attraverso l'arte di Mimmo Rotella, presso lo spazio espositivo messo a disposizione dalla Fondazione Sella a Biella.

- La Fondazione Zegna presenta negli spazi di Casa Zegna la mostra Mimmo Jodice.

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.