Vento violento a Castelletto Cervo: via il tetto del Comune FOTO e VIDEO

Il forte vento che ha soffiato nel pomeriggio di martedì 31 marzo non ha risparmiato il territorio di Castelletto Cervo, causando danni e richiedendo l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Cossato.

Le raffiche, particolarmente intense in alcuni momenti, hanno colpito alcuni edifici del paese. I soccorsi sono intervenuti presso lo stabile che ospita il Comune, dove si sono registrate criticità legate alla copertura. "Il vento ha scoperchiato parte della copertura realizzata in lastre che si trova sul Comune e sulla palestra - spiega il sindaco Omar Giletti -. Per fortuna non è successo nulla di grave, nel senso che le lastre cadendo a terra non hanno fatto danni e non hanno fatto del male a nessuno. Ed è andata anche bene che non è stata interessata la parte della scuola, dove quindi non sono state interrotte le lezioni. Al momento si sta lavorando per la messa in sicurezza e ci attiveremo per l'assicurazione".

Situazione analoga anche in un’abitazione privata, dove il vento ha scoperchiato parte del tetto, rendendo necessario l’intervento dei pompieri per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori pericoli.