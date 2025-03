A Sagliano nuovo appuntamento per “A spasso che spasso”

Nuovo appuntamento per “A spasso, che spasso”, la serie di camminate e passeggiate volte a riscoprire le bellezze di Sagliano Micca e dintorni. Un modo anche per socializzare e instaurare rapporti di amicizia. Il ritrovo è alle 14.30 di sabato 15 marzo, in piazza Pietro Micca, con partenza da Casale.

Nelle intenzioni degli organizzatori, si arriverà a quota 1000 metri di altezza per un percorso di circa 6 chilometri. Al termine, merenda in compagnia. Si consiglia un abbigliamento comodo e adatto all'escursione.