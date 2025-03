"La tua voce conta": Valdilana ascolta i giovani

Il Comune di Valdilana, attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili, organizza un incontro dedicato ai giovani del territorio, venerdì 14 marzo alle ore 21 presso l’Ex Asilo Cerino Zegna, in frazione Ronco (vicino al Municipio). L’evento, dal titolo "La tua voce conta!", nasce con l’obiettivo di offrire ai ragazzi uno spazio di confronto e partecipazione, permettendo loro di esprimere idee, opinioni e proposte per migliorare la realtà in cui vivono.

L’incontro rappresenta un momento di restituzione all'interno di un progetto più ampio avviato nei mesi scorsi dall’Assessorato alle Politiche Giovanili. Il Comune ha infatti presentato il Progetto Politiche Giovanili – Cittadini di oggi e di domani nelle scuole, nelle associazioni, negli oratori e nei centri estivi, raccogliendo stimoli, idee e aspettative direttamente dai giovani. Da questi confronti sono emersi temi centrali per le nuove generazioni, come la necessità di avere spazi di aggregazione, la voglia di partecipare attivamente alla vita sociale e culturale del Comune e il desiderio di realizzare progetti concreti.

Non si tratta di un semplice dibattito, ma di un vero e proprio momento di progettazione condivisa, in cui l’amministrazione si impegna a trasformare le richieste e le necessità espresse dai giovani in azioni reali e coerenti. L’obiettivo è costruire un percorso di partecipazione attiva, nel quale i ragazzi non siano solo ascoltatori, ma protagonisti di un cambiamento che li riguarda da vicino.

"Abbiamo voluto creare uno spazio in cui i giovani possano esprimersi liberamente, senza filtri, e in cui le loro idee vengano prese sul serio", spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili Francesca Barioglio. "Vogliamo costruire un dialogo costruttivo tra amministrazione e ragazzi, lavorando insieme per sviluppare progetti che rispondano ai loro reali bisogni". Il Comune di Valdilana è convinto che solo attraverso il coinvolgimento diretto dei ragazzi sia possibile creare iniziative di valore, capaci di migliorare il benessere della comunità.

I giovani non sono solo il futuro del territorio, ma ne rappresentano anche il presente. Dare loro voce significa costruire un Comune più inclusivo, dinamico e attento alle esigenze di tutte le fasce d’età. Questo incontro è un invito a essere parte attiva di questo processo, portando idee, proposte e visioni per rendere Valdilana un luogo più accogliente e stimolante per tutti.