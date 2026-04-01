Gruppo VAuto: il futuro della mobilità passa da Vercelli. Nuovi brand cinesi e un nuovo showroom all’avanguardia

C’è chi aspetta il futuro e chi lo costruisce, mattone dopo mattone, vettura dopo vettura. Il Gruppo VAuto, realtà storica del panorama automobilistico in Piemonte e in Val d’Aosta, conferma la sua traiettoria di crescita. Attiva dal 1992, l’azienda ha saputo trasformarsi da concessionaria locale a punto di riferimento multibrand, capace di interpretare le evoluzioni di un mercato sempre più globale e tecnologico.

Oggi, quella visione compie un ulteriore passo avanti. Con l’ingresso dei nuovi brand OMODA&JAECOO e Changan, VAuto non solo amplia la propria offerta, ma ridefinisce gli standard di accessibilità e innovazione per il territorio.

I nuovi brand: OMODA, JAECOO e Changan

L'arrivo dei marchi cinesi nel portfolio di VAuto rappresenta una scelta strategica basata sulla qualità costruttiva e sulla tecnologia d'avanguardia, con prodotti che hanno un rapporto qualità-prezzo .

• OMODA & JAECOO: Parte del colosso Chery, questi brand puntano a conquistare l'Europa con un design futuristico e motorizzazioni elettrificate. Se OMODA si rivolge a un pubblico giovane e tech-oriented con crossover dalle linee audaci (come l'atteso OMODA 5 e 7a), JAECOO incarna l'anima "off-road" più elegante, con SUV robusti pronti a sfidare ogni terreno senza rinunciare al comfort premium (come il nuovissimo JAECOO 8).

· Changan: Uno dei "Big Four" dell'industria automobilistica cinese, Changan debutta con una promessa chiara: tecnologia d'eccellenza e design italiano (sviluppato proprio nel centro stile di Rivoli). Modelli come i SUV della gamma Deepal (S05 e S07) promettono autonomie record e sistemi di guida assistita ai vertici della categoria.

Un nuovo "tempio" dell'auto a Vercelli

Per ospitare questa nuova ondata di innovazione, il Gruppo sta realizzando un nuovo capannone a Vercelli. Uno spazio moderno e funzionale, progettato per dare il giusto risalto agli ultimi brand , ma soprattutto per offrire ai clienti un'esperienza di acquisto e assistenza ancora più completa.

Questo investimento strutturale è il segno tangibile di una crescita che non dimentica le proprie radici: i nuovi brand si affiancano infatti ai pilastri storici del Gruppo – Honda, Suzuki, CUPRA, SEAT e Subaru – creando un ecosistema di mobilità unico, capace di rispondere alle esigenze della famiglia, del professionista e dell'appassionato di auto dal carattere sportivo.

I valori di una storia lunga oltre 30 anni

Nonostante l’espansione e le novità tecnologiche, il "motore" di VAuto resta lo stesso dal 1992. Il successo del Gruppo si fonda su cinque pilastri che i clienti piemontesi e valdostani hanno imparato a conoscere bene:

1.Fiducia: Un legame che si costruisce nel tempo, garantendo sempre la scelta migliore per il cliente.

2. Trasparenza: Chiarezza assoluta nei prezzi, nei finanziamenti e nelle condizioni di vendita.

3. Professionalità: Un team di esperti costantemente aggiornati sulle ultime tecnologie (ibride, elettriche e termiche).

4. Affidabilità: Un servizio post-vendita che non abbandona mai il cliente dopo l'acquisto.

5. Passione: L'amore per il mondo dell'auto che trasforma una semplice vendita in una consulenza di vita.

Con l'apertura del nuovo showroom a Vercelli e l'arrivo nel prossimo futuro di brand che stanno riscrivendo le regole del mercato, il Gruppo VAuto si conferma protagonista indiscusso della mobilità di domani, mantenendo intatta quella serietà che lo contraddistingue da oltre trent'anni.

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