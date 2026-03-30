Campiglia Cervo, in 104 alla 9ª edizione della #distacalacrava RUN FOTO

Si è svolta domenica 29 marzo 2026, a Campiglia Cervo, la nona edizione del #distacalacrava RUN, minitrail non competitivo organizzato dalla Pro Loco di Riabella con il patrocinio del Comune, con partenza e arrivo a Riabella. Il nome dell’iniziativa richiama il motto dello staff ed è accompagnato da una capretta arancione, simbolo presente lungo il percorso.

Sono stati 104 i partecipanti, impegnati sui 12 km del tracciato, che ha toccato diverse frazioni del territorio: dal Parco degli Arbo al Belvedere del Mazzaro, passando per Driagno, Magnani, San Paolo Cervo, Piana, Asmara, Quittengo, Ballada, Albertazzi, Roreto e Tomati, fino al rientro a Riabella.

Al termine della prova, la Pro Loco ha offerto a tutti i presenti una polenta concia.

Classifiche

Uomini: 1° Enrico Alfisi (58’29’’), 2° Mattia Mura (1h00’28’’), 3° Giacomo Ubertalli (1h00’44’’).

Donne: 1ª Valeria Bruna (1h13’18’’), 2ª Paola Bellardone (1h14’17’’), 3ª Annalisa Diaferia (1h18’07’’).

Menzione speciale per il giovane Leonardo Rossetti.

La gara era valida per il Trittico dla Bürsch, che proseguirà con il vertical trail Rampia Campel (14 giugno) e la Corsa in Montagna del Gruppo Alpini Valle del Cervo (1° agosto), con punteggi assegnati in base ai piazzamenti e premi riservati a chi completerà tutte le prove.

«Siamo orgogliosi – commenta il presidente Emanuele Rolando –: il nostro minitrail è ormai una “classica” che richiama ogni anno appassionati, grazie anche al lavoro dei volontari e alla valorizzazione del territorio».

L’edizione 2026 è stata inoltre inserita nel progetto Valle Cervo LAB, rivolto ai giovani tra i 15 e i 34 anni, finanziato dalla Regione Piemonte con 80.000 euro.

Le attività della Pro Loco proseguiranno nelle prossime settimane con il programma estivo.