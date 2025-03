Andorno, Carnevale con Fagiolata a Lorazzo Inferiore

Il Carnevale benefico de “La Cricca d'Andrach Söta” e la sua famosa fagiolata (quest’anno Fagiolata Alpina) tornano in scena domenica 16 marzo a Lorazzo Inferiore, nel comune di Andorno Micca. Un appuntamento il cui ricavato verrà totalmente devoluto in beneficenza, pensato per grandi e piccini, con festa e divertimento a partire dalle 15.30 e distribuzione del piatto, in programma per le 16.30.

“Si ringrazia fortemente il gruppo Alpini di Andorno, che quest’anno ha contribuito in maniera decisiva – e con meravigliosa spontaneità – a tenere viva la tradizione – spiegano gli organizzatori - L’evento si terrà indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. L'augurio è di una partecipazione numerosa delle famiglie”.