Interesse e folta partecipazione a Campiglia per la serata sul lupo

La serata di venerdì scorso, 27 marzo, ha visto un folto pubblico presentarsi al Circolo Valet di Asmara, nel comune di Campiglia Cervo. Al centro dell’incontro il documentario dal titolo Lupo Uno, presentato dal dottor Duccio Berzi dell'Università di Sassari.

L’evento ha riscosso certamente l'attenzione dei presenti nonostante la durata di 80 minuti, poiché girato in tempo reale nel 2021/22 sull'altopiano di Asiago e sul Monte Grappa; dall'individuazione dei lupi tramite le tracce e gli scrementi, fino alla posa dei lacci per intrappolare i lupi e successivamente dotarli di collari GPS per seguirne i movimenti. Tutte azioni reali documentate con splendidi panorami delle due zone unitamente ai commenti dei partecipanti al progetto, che hanno spiegato le loro azioni fino alle manovre dissuasive per evitare danni ai greggi degli allevatori locali.

Terminato il documentario, il dottor Berzi ha risposto a varie domande poste dal pubblico, che si è attardato per capire come comportarsi in caso di presenza di lupi, e come evitare, nelle proprie abitazioni, di richiamare i lupi con cibo o animali da compagnia. Presente anche l’amministrazione comunale con il sindaco Maurizio Piatti e il vice Daniela Casale, assieme all’associazione “Crescere in Valle”.