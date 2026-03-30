Biella, Polizia Penitenziaria festeggia 209 anni: “Testa alta e sguardo fiero” FOTO e VIDEO

Nella giornata di oggi lunedì 30 marzo presso Palazzo Gromo Losa si è svolta la cerimonia celebrativa del 209° anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, alla presenza delle più alte cariche delle istituzioni e dei rappresentanti degli enti del territorio.

A prendere la parola per primo all'inizio dell'evento è stato l'Ispettore Chiara Bevilacqua responsabile dell’ufficio matricole, che ha ringraziato tutto il personale per il suo impegno, quello presente ma anche quello in carcere in servizio al momento della festa. Il direttore della casa circondariale di Biella Anna Maria Dello Preite si è rivolta in maniera particolare ai giovani che hanno fatto il loro ingresso nell’ultimo anno nei carceri di tutta Italia: “Testa alta e sguardo fiero – queste le sue parole - . Le responsabilità e i compiti sono difficili, le condizioni di lavoro particolarmente complesse. Il mio augurio è che il vostro entusiasmo, che è l’entusiasmo dell’essere giovani, accompagnato ad esperienza di chi invece vi ha preceduto, possa ispirane il vostro agire e la vostra presenza all’interno degli istituti”. Il Direttore non ha mancato di ringraziare anche l’operato dei pensionati del corpo per il loro impegno, per la loro competenza, la loro professionalità “Per molti di loro è difficile troncare il legame a un corpo al quale si è dato veramente tanto”.

Il Comandante del Reparto Daniele Angelo Evola della casa circondariale di Biella ha presentato i dati dell'istituto di Biella, sottolineando il delicato compito della Polizia Penitenziaria: “Il poliziotto penitenziario lontano dai riflettori e dal clamore mediatico quotidianamente serve lo Stato, coniugando i compiti di polizia con il pressante onere di essere tra due mondi, tra la legge e il detenuto. Ogni sua parola, atteggiamento, espressione è foriera di valori e il tentativo costante di ricostruire o rifondare i valori morali e giuridici della collettività, per offrire ogni giorno al detenuto la possibilità di riflettere e rivisitare criticamente il proprio precedente comportamento. È un compito difficile che necessita di una profonda vocazione e di una costante e palese osservazione, che voglio sottolineare. Un lavoro silenzioso, che però produce risultati di assoluto rilievo. Il Reparto della Casa Circondariale di Biella, nel corso dell'anno, ha assicurato 450 immatricolazioni e 414 dimissioni di detenuti. Diciassette arresti domiciliari, tredici detenzioni domiciliari e sei affidamenti in prova ai servizi sociali. Ben 22.890 sono stati i colloqui visivi e di videocollegamento, gestiti tra detenuti, familiari e terze persone e 96 le attività di polizia giudiziaria delegate dall'autorità giudiziaria, 387 sono stati gli eventi critici affrontati e gestiti al fine di mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno della struttura, tra eventi turbativi per l'ordine interno, aggressioni al personale e gesti autolesionistici e protestatari, e un totale di 1.630 detenuti tradotti. Ritengo che questi dati ben possano rendere l'idea di una professionalità e di uno spirito di abnegazione che vengono profuse nella quotidianità e nell'incombenza del personale”.

Ha poi preso la parola il provveditore regionale Antonio Galati che nel suo intervento ha rivolto un saluto “a chi mantiene alto il proprio impegno, e costante il senso del dovere assoluto”. “Mi rendo conto il vostro è un lavoro difficile, per il quale non c’è un manuale che suggerisca e consigli come affrontare e risolvere le questioni che vi trovate a fronteggiare durante il servizio. E’ un lavoro incerto, ma è un lavoro per il quale le gratificazioni vanno trovate proprio nell’essenza di esso. E noi, a voi, viene affidato il compito più delicato, più alto di quelli esercitati dallo Stato, l’uso della forza assoluta: privare un individuo della sua libertà”.

Nel corso dell’evento sono stati consegnati gli attestati a Calogero Parla, che ha ricevuto la Lode e Bonafede Egidio Nicola (collocato a riposo), al quale è stato consegnato per mano del Direttore l’Encomio.

A margine della Festa la Pro loco di Mongrando per mano del sua presidente Daniela Molinari e Andrea Caboni hanno consegnato uno stemma realizzato in mattoncini "Lego" per ringraziare il corpo del suo impegno.