A Massazza il raduno dei trattori agricoli tra sfilate e agri-aperitivi

Conto alla rovescia a Massazza per il raduno dei trattori agricoli, in programma domenica 16 marzo. Il programma prevede un agri-aperitivo offerto (ore 10.30), con la partenza della sfilata dal centro verso le vie principali del paese (ore 11.30). Seguiranno sfide dei giochi del contadino e pranzo finale in compagnia.