Scopri il Biellese a passo lento con la Proloco Biella e Valle Oropa! FOTO

Tornano le attese passeggiate organizzate dalla Proloco Biella e Valle Oropa, un’opportunità imperdibile per esplorare il territorio biellese in compagnia di esperti e appassionati di natura e storia. Un'iniziativa che invita cittadini e turisti a riscoprire la bellezza del paesaggio locale, con itinerari pensati per valorizzare le meraviglie naturali e culturali della zona.

Per partecipare alle passeggiate è necessario essere in possesso della tessera Unpli della Proloco Biella e Valle Oropa. La tessera può essere richiesta a partire da martedì 18 febbraio presso Buratti Uno, in via Duomo 3, con un contributo di soli 10 euro.

Il programma delle passeggiate Ecco le date e i percorsi delle escursioni:

📍 15 marzo – Banda Soulia, Campiglia Cervo fino al Campanun. Ritrovo: Ponte Asmara ore 14.15 📍 5 aprile – Gorgomoro e Bellone, il racconto dell’acqua. Ritrovo: Piazza del Mercato ore 14.15 📍 24 maggio – Banda Veja, Oriomosso e Belvedere alla Croce. Ritrovo: Ponte Asmara ore 14.15 📍 2 giugno – Baraggia di Candelo, passeggiata tricolore. Ritrovo: Piazza del Ricetto ore 14.15 📍 5 luglio (pomeriggio e sera) – Favaro e la sua galleria. Ritrovo: Cave del Favaro ore 14.15 e 20.45 📍 12 luglio (serale) – Vigliano e i suoi segreti. Ritrovo: Via Milano, piazzale Penny Market ore 20.45

Le passeggiate saranno guidate dalle esperte guide escursionistiche Marco Macchieraldo e Pietro Ostano, che accompagneranno i partecipanti in percorsi ricchi di fascino e curiosità storiche, offrendo un’esperienza immersiva nella natura incontaminata del Biellese.

Le escursioni saranno gratuite per i soci Proloco. Per chi desidera partecipare a una singola passeggiata, sarà richiesto un contributo di 5 euro.

Un’occasione unica per camminare insieme, scoprire la storia locale e godere di panorami mozzafiato. Vi aspettiamo numerosi!

Per ulteriori informazioni contattare la Proloco Biella e Valle Oropa al numero 3288248937