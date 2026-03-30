Sport, inaugurata a Mongrando la nuova sede de “La Vetta Running” FOTO

Partecipazione numerosa e clima di grande condivisione, sabato 28 marzo 2026, per l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione sportiva La Vetta Running. La struttura si trova in frazione Curanuova, in via alle Scuole, all’interno di locali concessi in comodato d’uso gratuito dal Comune di Mongrando.

L’apertura della sede segna il risultato di un importante lavoro collettivo: gli spazi sono stati rimessi a nuovo grazie a interventi di imbiancatura, pulizia e sistemazione degli arredi eseguiti direttamente dai soci, che hanno poi curato anche il trasloco definitivo. Il momento ufficiale è stato accompagnato dalla benedizione impartita da don Stefano Vaudano alla struttura e ai presenti. Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco di Mongrando, Michele Teagno, e il presidente de La Vetta Running, Enrico Linty. Presenti all’iniziativa anche tutti i componenti dello staff direttivo, numerosi atleti della società, amici del sodalizio e diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale. Nel corso degli interventi ufficiali, sia il sindaco sia il presidente hanno evidenziato come questa nuova sede rappresenti un passaggio fondamentale per La Vetta Running, realtà sportiva attiva e ben radicata sul territorio, impegnata ogni anno nell’organizzazione di gare e iniziative di rilievo e nella collaborazione costante con le Pro Loco e le altre associazioni locali.

L’inaugurazione è stata inoltre l’occasione per lanciare il prossimo importante appuntamento sportivo: il Trail della Diga, in programma a Mongrando il 10 maggio 2026.