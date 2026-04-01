Cerrione, violento scontro tra mezzi: tre persone in ospedale FOTO

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 1° aprile, lungo la Provinciale che da Sandigliano conduce al comune di Cerrione.

Dalle prime ricostruzioni, tre mezzi sono rimasti coinvolti nello scontro: due di questi sono finiti fuori dalla carreggiata, uno ha riportato seri danni. Inoltre, stando alle prime informazioni raccolte, tre persone sarebbero state trasportate in ospedale con ferite da codice verde e giallo.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. Presente anche il personale preposto alla pulizia della strada e i tecnici della Provincia. Il traffico è rallentato e sono in corso le operazioni di rimozione degli automezzi.