Strona, gli alunni della scuola primaria incontrano la Polizia di Stato

Educazione, prevenzione e dialogo al centro dell’appuntamento con la Polizia di Stato. Nella giornata di ieri, martedì 31 marzo, gli alunni della scuola primaria di Strona hanno incontrato gli agenti per un momento dedicato alla sicurezza e alle principali tematiche legate al mondo dei più giovani.

Gli studenti delle classi quarta e quinta hanno preso parte a un confronto partecipato e costruttivo. In linea con il progetto nazionale, gli agenti hanno sensibilizzato i ragazzi su argomenti vicini alla loro quotidianità: educazione stradale, rischi della rete, bullismo, stereotipi di genere, ma anche rispetto reciproco e consenso.

Fin dai primi minuti i bambini hanno mostrato curiosità e attenzione. Le domande sono state numerose e il coinvolgimento ha portato a prolungare la durata dell’attività. Accanto ai relatori, le insegnanti Alessia e Valentina: “Particolarmente apprezzata e molto utile, grazie alla Polizia per aver portato in aula un’esperienza coinvolgente e significativa”.