Le corse della settimana di newsbiella.it

Nel fine settimana biellese si corre a Biella, Campiglia e Massazza.

Sabato 15 a Biella è in calendario "I reni in cammino", una camminata ludico motoria solidale di Km. 2,800 circa LIBERA A TUTTI organizzata da Associazione A.MA.RE Biella Associazione Malattie Renali con la collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974. E' prevista la partecipazione dell’atleta biellese Olimpionica Betty Perrone. Ritrovo ore 14.30 - BIELLA via Italia, portici Comune. Ore 15.00 saluti ai partecipanti, Ore 15.30 PARTENZA CAMMINATA. LA MANIFESTAZIONE IN CASO DI MALTEMPO VERRA’ RINVIATA A DATA DA DESTINARSI. Per info Responsabile A.MA.RE BIELLA = Dott. IVO DATO 338.5773768 Responsabile AS GAGLIANICO 1974 = CAPPIO ALBERTO 339.7123903

A Biella domenica 16 è in calendario la Biella-Piedicavallo, una delle corse podistiche su strada storiche del Biellese, alla sua 44ª edizione, la 13ª in memoria di Ismar Pasteris, fondatore della gara nel 1971 e organizzatore fino al 2001 con il GS Pavignano. Si tratta di una corsa iconica, quasi una mezza maratona interamente in salita: 18,5 chilometri di pura passione con un dislivello positivo di 630 metri, dai 420 metri di altitudine del capoluogo ai 1050 della "perla della Valle Cervo". Come consuetudine negli ultimi anni, alla gara principale si affianca la Campiglia-Piedicavallo, giunta alla sua 8ª edizione. Questa versione ridotta prevede una partenza da Frazione Asmara e si sviluppa lungo gli ultimi 6 chilometri del percorso principale, con un dislivello di circa 300 metri. Partenze e organizzazione: Entrambe le gare partiranno alle ore 10.00: • Biella-Piedicavallo: dalla rinnovata piazza Vittorio Veneto, di fronte al Bar Beni. • Campiglia-Piedicavallo: dal ponte nei pressi del Ristorante Asmara. L'evento, organizzato dal Gac Pettinengo dal 2012, gode del patrocinio dei Comuni attraversati dalla corsa: Biella, Andorno, Sagliano, Rosazza, Campiglia e Piedicavallo. Fondamentale anche il supporto delle squadre Biella Orso dell'AIB e AIB Valle Cervo, oltre agli sponsor Menabrea, Lauretana, Patti, Caffè Beni, Du Pareil Au Même, Sergent Major e Botalla Formaggi. Partecipazione e iscrizioni Entrambe le prove sono inserite nel calendario regionale Fidal di Corsa su Strada e sono aperte in forma competitiva agli atleti tesserati Fidal, Enti di Promozione Sportiva e possessori di Runcard. È possibile partecipare anche in forma non competitiva, purché in possesso di certificato medico agonistico. Le iscrizioni saranno aperte il giorno della gara a partire dalle 7.30, presso il Bar Beni di Biella e il Ristorante Asmara di Campiglia. Martedì sera si contavano già circa 80 iscritti alla gara lunga e 40 alla gara corta. I favoriti Alla partenza di Biella, tra gli uomini spiccano due nomi di rilievo: il borgosesiano Francesco Carrera e il valdostano Xavier Chevrier, già vincitori in passato della gara. Tra le donne, attese protagoniste la lombarda Gloria Rita Giudici, la vercellese Greta Negro e la torinese Sarah Aimee L'Epee. Per la Campiglia-Piedicavallo, i favoriti al momento sono Agostino Lanzo e Miriam Di Vincenzo. Il record del percorso attuale (in vigore dal 2017) appartiene a Francesco Carrera, che nel 2022 ha completato la gara in 1h02'29", migliorando il tempo di Xavier Chevrier (1h03'26" nel 2021). Tra le donne, la prestazione più veloce è quella della burundiana Clementine Mukandanga, che nel 2021 ha chiuso in 1h14'59", seguita dalla biellese Valeria Roffino, vincitrice nel 2023 in 1h16'24". Azzerati nel 2024 i record della gara corta che si corre da Campiglia solo dall'anno scorso (prima partiva dalla Balma, un chilometro più indietro): i migliori tempi sono dunque quelli di Henry Aymonod (20'36") e Arianna Reniero (26'16").

Sempre domenica 16 marzo il Comitato carnevale di Massazza con la collaborazione tecnica dell'AS Gaglianico 1974 organizza la Carnival Fun Run, alla 3° edizione. Si tratta di una corsa in maschera non competitiva e una camminata a passo libero. Iscrizione è di 8 euro, gratuita per i ragazzi fino ai 14 anni. Il ritrovo è alle 9 presso il polivalente Filippo Turati, la partenza alle 10. Il percorso è lungo 6 Km. Per info Andrea 3791183847. Regolamento completo su www.prolocomassazza.org Il percorso prevede un circuito di circa 6 km - la maggior parte del percorso è sterrato.