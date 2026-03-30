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Animalerie | 30 marzo 2026, 19:13

Appello del cuore: aiutiamo Conan? Soffre troppo in un box, non ce la fa FOTO

Oggi Conan si trova in pensione, ma la sua condizione resta critica. Ha urgente bisogno di una famiglia

Appello del cuore: aiutiamo Conan? Soffre troppo in un box, non ce la fa

Appello del cuore: aiutiamo Conan? Soffre troppo in un box, non ce la fa

Conan è un giovane cane meticcio nato a luglio 2023, già vaccinato e microchippato. Attualmente si trova in provincia di Torino, ma la sua situazione è estremamente delicata e richiede un intervento urgente.

La sua storia inizia circa due anni fa, quando si trovava in un canile a Palermo. Fin da subito, le volontarie avevano segnalato il suo grave disagio: Conan soffriva profondamente la reclusione. Per questo motivo, si è deciso di farlo uscire dal canile, sperando in un miglioramento delle sue condizioni.

Purtroppo, con il passare del tempo, il problema si è ripresentato. Conan ha iniziato a manifestare nuovamente segni evidenti di stress legati alla vita in box. Per offrirgli condizioni migliori, è stato trasferito al Nord, in un rifugio con spazi più ampi e con la presenza costante di volontari che si occupano di far correre e giocare i cani.

Nonostante questi sforzi, la situazione non è cambiata. Conan continua a soffrire profondamente: ha perso peso e passa le sue giornate a girare in modo ossessivo e incessante all’interno del box. Un comportamento che evidenzia un forte disagio psicologico e che, nel tempo, lo sta portando a un lento deterioramento.

Oggi Conan si trova in pensione, ma la sua condizione resta critica. Ha urgente bisogno di una famiglia, di un ambiente stabile e soprattutto della libertà di vivere fuori da un box. È un cane simil pitbull, compatibile con le femmine, e ha bisogno di qualcuno disposto a dargli una possibilità concreta.

La sua non è solo una richiesta di adozione, ma un vero e proprio appello: senza un cambiamento, Conan rischia di autodistruggersi.

Chiunque voglia aiutarlo e offrirgli una nuova vita può contattare Diego al numero 342 7098964.

Appello del cuore: aiutiamo Conan? Soffre troppo in un box, non ce la fa

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s.zo.

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