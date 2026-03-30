Appello del cuore: aiutiamo Conan? Soffre troppo in un box, non ce la fa FOTO

Conan è un giovane cane meticcio nato a luglio 2023, già vaccinato e microchippato. Attualmente si trova in provincia di Torino, ma la sua situazione è estremamente delicata e richiede un intervento urgente.

La sua storia inizia circa due anni fa, quando si trovava in un canile a Palermo. Fin da subito, le volontarie avevano segnalato il suo grave disagio: Conan soffriva profondamente la reclusione. Per questo motivo, si è deciso di farlo uscire dal canile, sperando in un miglioramento delle sue condizioni.

Purtroppo, con il passare del tempo, il problema si è ripresentato. Conan ha iniziato a manifestare nuovamente segni evidenti di stress legati alla vita in box. Per offrirgli condizioni migliori, è stato trasferito al Nord, in un rifugio con spazi più ampi e con la presenza costante di volontari che si occupano di far correre e giocare i cani.

Nonostante questi sforzi, la situazione non è cambiata. Conan continua a soffrire profondamente: ha perso peso e passa le sue giornate a girare in modo ossessivo e incessante all’interno del box. Un comportamento che evidenzia un forte disagio psicologico e che, nel tempo, lo sta portando a un lento deterioramento.

Oggi Conan si trova in pensione, ma la sua condizione resta critica. Ha urgente bisogno di una famiglia, di un ambiente stabile e soprattutto della libertà di vivere fuori da un box. È un cane simil pitbull, compatibile con le femmine, e ha bisogno di qualcuno disposto a dargli una possibilità concreta.

La sua non è solo una richiesta di adozione, ma un vero e proprio appello: senza un cambiamento, Conan rischia di autodistruggersi.

Chiunque voglia aiutarlo e offrirgli una nuova vita può contattare Diego al numero 342 7098964.