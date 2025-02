La mostra Mimmo Jodice negli spazi di Casa Zegna

La Fondazione Zegna presenta negli spazi di Casa Zegna la mostra Mimmo Jodice. Oasi, progetto espositivo appositamente declinato per la Fondazione che racconta il lavoro fotografico del maestro napoletano commissionato dalla Famiglia Zegna e realizzato nel 2008 per ritrarre i paesaggi dell’Oasi e gli interni del Lanificio Ermenegildo Zegna. A cura di Walter Guadagnini con Barbara Bergaglio, e organizzata in collaborazione con CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino, l’esposizione è aperta al pubblico da sabato 22 marzo a lunedì 21 aprile 2025.